7 miljoni euro suuruse rahasüsti saav Ida-Viru EMO aprillist töökorraldust ei muuda

Aprillikuust on erakorralise meditsiini osakondadel õigus piirduda õe vastuvõtuga, kuid Ida-Viru keskhaiglas otsustati, et abi vajavaid patsiente vaatab endiselt üle ka arst. Küll peavad Ida-Viru EMOsse pöördujad arvestama, et varsti algavad seal pikka aega kestvad ümberehitustööd.

Keskusega Kohtla-Järvel asuvas Ida-Viru keskhaiglas loobuti võimalusest, et väiksemate hädade puhul vaataks EMOsse pöördujaid üle vaid triaažiõde.

"Meil ei ole praegu otsest vajadust seda muuta. Meil ei ole sellist ülekoormust, nagu on Tallinna haiglatel või Tartus," ütles Ida-Viru keskhaigla ülemarst Pille Letjuka.



Küll ei välistanud ülemarst, et muutused võivad tulla kaugemas tulevikus. "Jah, loomulikult me jälgime arenguid ning jälgime oma EMO statistikat ja koormust. "

Ida-Viru keskhaigla EMOsse pöördujad peavad tulevikus arvestama, et suvel on kavas alustada 13 aastat tagasi valminud EMO ümberehitamist. Selle eesmärk on paremini eraldada erinevate sümptomitega haigeid.

"Peame oma ruumiplaneeringut natukene muutma. Looma eraldi tsoonid nakkusohtlikele ja mittenakkusohtlikele patsientidele. Samuti organiseerima erakorraliste psühhiaatriliste patsientide vastuvõtu ja nende normaalse transpordi Tartusse," sõnas Ida-Viru keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Tohver.



EMO ümberehitustööd lähevad maksma üle 7 miljoni euro ja need kestavad umbes poolteist aastat.

"Meie võimekust inimesi vastu võtta see ei muuda. Loomulikult muutub EMO töökorraldus mingiks ajaks ja patsientide saabumise teed," rääkis Ida-Viru keskhaigla ülemarst Pille Letjuka.

Eelmisel aastal pöördus Ida-Viru keskhaigla EMOsse üle 26 600 inimese. Neist ligemale veerand toodi kohale kiirabiga. Haiglasse jäeti iga viies EMOsse tulnud patsient.