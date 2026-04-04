Erakonnad nuputavad meetmeid, kuidas sündide arvu suurendada

Erakonnad panevad juba kokku valimisplatvorme ning pakuvad ka meetmeid, et negatiivne iive kasvule pöörata. Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid muudaks toetuste süsteemi. Isamaa ja Keskerakond leiavad, et parandada tuleks noorte kindlustunnet, näiteks võiks riik aidata perel kodu osta.

Signe Riisalo Reformierakonnast ütles, et Reformierakonna valimisprogrammi pannakse kirja veel mitmed meetmed, kuidas sündimust suurendada ja vanemahüvitise uuendamine on vaid üks neist. Reformierakond soovib suurendada vanemahüvitist noortel ehk alla 28-aastastel esimest korda vanemaks saajatel.

Järjest sündivate laste puhul soovib Reformierakond suurendada vanemahüvitist vastavalt elukalliduse kasvule. Vanemahüvitist võiksid saada ka vanavanemad, kui nemad (laste)lastega koju jäävad.

"Praegu oli esimene otsus juhatusel, et vanemahüvitis võiks olla see mõjus meede, mida muuta ja kaasajastada sellepärast, et me teame, et lisaks lasterikka pere toetusele ka vanemahüvitis on ajaloos Eestis laste sündide arvu tõstnud. Ja seetõttu on väga mõistlik ajaga kaasas käia ja muutunud tööelu ja noorte vajadusi arvesse võtvalt kohendada vanemahüvitise süsteemi," lausus Riisalo.

Jana Toom Keskerakonnast ütles, et Reformierakonna poolt välja pakutu on vaid üks väike osa sellest, mida teha tuleks. Toomi sõnul on vaja kindlustunnet ja selle saavutamiseks oleks vaja lahendada palju probleeme alustades kaitstusest tööturul ning lõpetades elamispinnaga.

"Ma saan aru, miks seda teha ei taheta. Ma tunnen seda omal nahal. Et minna nüüd julgustama noori naisi, keda on kaduvväike osa ühiskonnast, et tulge ja tooge meile maksumaksjaid. No tule taevas appi! Mitte keegi ei sünnita ju patriotismist, on ju! Siin on ju vaja palju laiemat meetmete paketti," lausus Toom.

Gerli Lehe Isamaast ütles samuti, et pered vajavad kindlustunnet ja kõigepealt vajavad noored pered oma kodu. Tema sõnul oleks noortel abi sellest, kui omavalitsus või ka riik tuleks appi näiteks sissemakse tegemisel.

"Need meetmed peavad olema sellised, mis toetavad nooremaid peresid. Ennekõike on see kodu omandamine. Seejuures tuleb vaadata, et vanemahüvitis oleks kaasajastatud elukallidust arvestades ja erinevad teenused sinna juurde. Ikka tervikpaketti tuleb vaadata," lausus Lehe.

Sotsiaaldemokraat Riina Sikkut ütles, et oma kodu soetamisel võiks noori aidata üürimajade ehitamine. Lastetoetusi tuleks tema sõnul jagada senisest õiglasemalt ja vajaduspõhisemalt.

"Esimese ja teise lapse toetus on madalam kui kolmanda oma ja peretoetust ei lisandu – see on väga paljude perede meelest ebaõiglane ja ka sotsiaaldemokraadid leiavad, et esimese ja teise lapse toetus tuleks ühtlustada ja võimalik, et ka tõsta. Vaadates ka numbreid tuleb teha teadmispõhiseid otsuseid, vaesuses elavad meil üksi last kasvatavad vanemad," lausus Sikkut.