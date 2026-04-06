43-aastasena suri ajaloolane ja muinsuskaitsja Madis Tuuder, kes oli pühendunud Ida-Virumaa ajaloo uurimisele, kirjutab Põhjarannik .

Kohtla-Järvel sündinud, Vokas elanud ja Toilas gümnaasiumi lõpetanud Tuuder õppis Eesti kunstiakadeemias kunsti ja kultuuriantropoloogiat ning magistriõppes muinsuskaitset ja restaureerimist.

Ta töötas muinsuskaitseametis ja viimased 15 aastat Narva linnavalitsuse muinsuskaitse inspektorina.

Äärmiselt viljaka ajaloouurijana ilmus Madis Tuuderilt arvukalt teadustöid ning populaarteaduslikke artikleid, muu hulgas nii Narva-Jõesuu suvituslinna ajaloost, Kreenholmist, Narva sõjatehasest Baltijets, Vicoria bastionist, Kohtla-Järve õlivabrikust, Sillamäe kultuurikeskusest ja paljudel teistel teemadel.

"Madis oli Narva elav entsüklopeedia," ütles Tuuderi meenutuseks Narva linnapea Katri Raik.