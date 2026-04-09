Tartu ajaloolisest Pärmivabriku kvartalist saab elamu- ja äripiirkond

Tartus Ülejõe linnaosas asuvat Pärmivabriku kvartalit hakkab ümber kujundama Eesti kinnisvaraarendaja Livida Grupp. Livida sai ala omanikuks 2023. aastal ja nüüd on linnavalitsus andnud ka ehitusloa.

Ettevõtte tegevjuht Kaarel Kiidron rääkis, et kvartalisse on projekteeritud nii kortereid kui ka äripindu. Veel tuleb lõpuni viia projekteerimisprotsessid ja leida sobiva hinnaga ehitusleping. Kiidron lisas, et praegu on keeruline prognoosida, millal ehitustööd pihta võiksid hakata. "Meie soov oleks aasta jooksul sellega alustada," märkis Livida juht.

Kiidron sõnas, et kui Livida Gurpp kvartali omanikuks sai, oli detailplaneering juba kehtestatud. See sätestas ära, kui palju peab olema uushoonestust ja kui palju säilitatavat hoonestust. "Säilitamisele kuuluvad Pärmivabrikule ikoonilised hooned," kinnitas Kiidron. Nende hulgas on näiteks Pärmivabriku fassaad ja vana piirituseladu.

Kiidron ütles, et Livida Grupp soetas Pärmivabriku kvartali muu hulgas selle omanäolisuse pärast. Ta lisas, et sääraseid terviklikke kvartaleid kesklinna lähedal ei leidu. Ostu taga oli lisaks ärilisele kaalutlusele ka emotsionaalne side kohaga. "Pärmivabriku saatus läheb väga paljudele tartlastele korda, sealhulgas ka meile," sõnas Kiidron.

Pärmivabrik on seisnud püsti aastast 1883 ja selle seisukord on ajapikku järjest halvemaks läinud.

Tartu linnaarhitekt Jiri Tintera nentis, et lagunenud hoone mõjub linnapildis halvasti ja võib inimestele ohtlikuks muutuda. Ta lisas, et kui hoone on ligipääsetav, tekib suurem oht, et keegi läheb sinna magama. Sellisel juhul on ka suurem oht tulekahju tekkimiseks.

Tintera sõnas, et kvartali uuendamine aitab tihendada kesklinna. "Kui on kesklinn tihedam, siis inimestel on kättesaadavamad muud teenused. See tähendab, et nad ei pea nii palju liikuma näiteks autoga," selgitas linnaarhitekt.

Tintera lisas, et inimesed, kes muidu koliksid linna äärde uusarenduspiirkondadesse, saavad nüüd kesklinna uusarendusse kolida.