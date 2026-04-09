Soome ostab Lõuna-Korealt juurde K9 liikursuurtükke

Liikursuurtükk K9 Kõu kasutab 155mm moona.
Liikursuurtükk K9 Kõu kasutab 155mm moona. Autor/allikas: mil.ee
Soome kaitseministeerium teatas, et kaitsevägi hangib Lõuna-Korealt juurde 155-millimeetriseid K9 liikursuurtükke.

Soome kaitseministeerium ja Lõuna-Korea valitsuse esindaja allkirjastasid neljapäeval Helsingis hankelepingu. Hanke väärtus on 546,8 miljonit eurot ja see hõlmab 112 kasutatud soomushaubitsat, nende varuosi ja hooldussüsteeme. 

Soome kaitseministeeriumi teatel parandavad uued suurtükid maavägede tulejõudu.

Liikursuurtükid K9 on suure läbimisvõimega, roomikutel, hea soomuskaitsega ja suure tulejõuga. Lisaks Soomele on liikursuurtükid K9 kasutusel Eestis, Lõuna-Koreas, Türgis, Indias, Soomes, Norras ja Austraalias.

Toimetaja: Karl Kivil

