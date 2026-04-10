Märtsis sündis Eestis 788 last

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreeriti märtsis Eestis kokku 788 sündi, mis on 17 võrra vähem kui aasta varem.

Tüdrukuid sündis tänavu märtsis 404 ja poisse 384. Kaksikuid registreeriti üheksa paari, neist kolm paari poisse, viis paari tüdrukuid ja üks segapaar. Sündisid ka ühed kolmikud, kes kõik olid poisid.

Kõige enam lapsi sündis Tallinnas – 264, kõige vähem, vaid kaks last, sündis Läänemaal.

Märtsis olid populaarsemad eesnimed tüdrukutele Amelia, Mia, Nora, Olivia, Sofia ja Loore. Poistele pandi enim nimeks Sebastian, Johannes, Oliver, Mark ja Oskar.

Märtsikuus sõlmiti 237 abielu, millest 24 notarite ja viis vaimulike poolt. Lahutati 255 abielu. Eelmise aasta märtsis sõlmiti 208 ning lahutati 244 abielu.

Märtsis registreeriti 1358 surma, möödunud aastal samal ajal 1427.

Uus nimi anti 166 inimesele, neist eesnimi 29, perekonnanimi 122 ning ees- ja perekonnanimi 15 inimesele. Läinud aastal samal ajal anti uus nimi 113 inimesele.

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakond peab arvestust registreeritud perekonnaseisukannete üle.