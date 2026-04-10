Riik otsib lõhkeainetootjale Hexest Materials strateegilist investorit

Meremiini lõhkamine Tallinna lahes. Autor/allikas: Karl Alfred Baumeister
Valitsus andis kaitseminister Hanno Pevkurile nõusoleku korraldada riigi asutatud lõhkeainetootja Hexest Materialsi strateegilise investori leidmiseks valikpakkumine.

Hexest Materialsi ülesanne on rajada Eestisse sõjalise lõhkeaine tehas, et vähendada lõhkeaine puudujääki Euroopa kaitsetööstuses, suurendada Eesti kaitsetööstust ja kaitsevõimet ning elavdada Eesti majandust. Tegu on praegu 100-protsendise riigi äriühinguga, millesse edaspidi kaasatakse strateegiline investor nii, et riik säilitab enamusosaluse.

Pevkur selgitas, et Eesti riik kavandab sõjalise lõhkeaine RDX tehase rajamist strateegilise tootmisvõimsusena. "Strateegilise investori leidmiseks vaatame lõhkeaine, laskemoona või sõjarelva tootjate poole, kes tegutsevad meie liitlas- ja partnerriikides. Tulevase võtmepartneri oskusteave aitab Hexest Materialsil siseneda edukalt kaitsetööstusturule, olla konkurentsivõimeline ja teenida tulu," ütles kaitseminister.

Hexest Materialsi juhatuse liige Randel Veerits lisas, et ettevõtte fookus on viimastel kuudel olnud läbirääkimistel põhitehnoloogia partneriga, samuti on täpsustatud äriplaani ning laiendatud meeskonda.

"Oleme teinud ettevalmistusi strateegilise investori kaasamiseks. Liigume heas tempos, et jõuda eesmärgini alustada lõhkeaine tootmist 2028. aastal," ütles Veerits.

Strateegilise investori leidmiseks korraldab kaitseministeerium Hexest Materialsi aktsiate märkimise eesõiguse võõrandamiseks valikpakkumise, milles osalejad peavad täitma mitu eeltingimust, et tagada nii finantsstabiilsus kui ka võime siseneda ja tegutseda kaitsetööstusturul.

Tingimuste kohaselt peab strateegilisel investoril olema võimekus investeerida vähemalt 50 miljonit eurot. Lisaks peab tal olema pädevus toota ja müüa sõjalist lõhkeainet, sõjalist laskemoona või sõjarelvi ja relvasüsteeme. Kuna valikpakkumine on seotud julgeolekukaalutlustega, siis kehtivad strateegilisele investorile ka usaldusväärsuse ja päritoluga seotud tingimused.

Strateegiline investor saab Hexest Materialsis 49-protsendise osaluse, saades aktsiate märkimiseks eesõiguse kooskõlas valikpakkumise tulemusel sõlmitud investeerimislepinguga. Riik säilitab enamusosaluse, märkides ülejäänud aktsiad. Täpne omakapitali sissemakse ja lõplik aktsia hind selgub valikpakkumise käigus.

Hexest Materials AS on 2025. aastal riigi asutatud äriühing, mille osaluse valitsejaks on kaitseministeerium ning tegevusala on sõjalise lõhkeaine RDX tootmine. Tehase täpne asukoht ei ole veel otsustatud, võimalikud asukohad kaalutakse läbi käimasoleva riigi eriplaneeringuga.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

viimased uudised

12:40

Zelenski: USA peaks täielikult taastama sanktsioonid Vene naftale

12:37

Kaju: Ukraina on süvalöökidega haaramas strateegilist initsiatiivi

12:37

Cannes'i filmifestivali võistlusprogrammi valiti Eesti kaastootmisel valminud linateos

12:35

Laupäeval kerkib õhutemperatuur kuni 13 kraadini

12:31

Uue muusika reede: Pluuto, Lady Gaga, Doechii, The Boondocks

12:20

Raadiouudised (10.04.2026 12:00:00)

12:06

Narvas jõuab lavale Tiit Palu dokumentaallavastus "Kuum suvi '93"

12:04

Tartu koolipoisid teenivad raha taarakulleritena

11:57

Eesti võrkpallitalent tulevikust: loodan, et oskan oma pikkust ära kasutada

11:43

Tallinna linnateatris jõuab publiku ette Marta Aliide Jakovski lavastus "Sinisilmsed"

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

09.04

Sõja 1506. päev: Ukraina teatas viimase Vene rongipraami kõrvaldamisest Kertši väinas Uuendatud

09.04

President Karis: jõudu vaadata kaugemale välisministeeriumis ei ole Uuendatud

09.04

HS: Telia ei ole üle 20 aasta maksnud Soomes ettevõtte tulumaksu

09.04

Hamburg: Ukraina sõja lõppemine oleks põllumajandusele tõsine löök

09.04

Strateegiadokument: Eesti peab ühenduste katkemisel ise 30 päeva hakkama saama

09.04

Rail Baltic tegutseb suure raamatupidamisliku kasumiga

04:32

Petturid saatsid riigiametitele õngitsuskirju tuntud mõttekoja nime alt

09.04

WSJ: Trumpi tüli NATO-s võib viia USA väed lähemale idapiirile

09.04

Ungari hakkab Vance'i visiidi järel USA naftat ostma

09.04

Valitsus suunas uutele lahingumasinatele mõeldud raha õhutõrjele ja droonikaitsele Uuendatud

ilmateade

loe: sport

11:57

Eesti võrkpallitalent tulevikust: loodan, et oskan oma pikkust ära kasutada

11:20

Porto 40 meetrilt löödud omavärav päästis Forestile Euroopa liigas viigi

10:18

Knicks alistas Celticsi, LeBron oli lähedal kolmikduublile

09:44

Tiitlikaitsja Fenerbahce kaotas juba viienda mängu järjest

loe: kultuur

12:37

Cannes'i filmifestivali võistlusprogrammi valiti Eesti kaastootmisel valminud linateos

12:31

Uue muusika reede: Pluuto, Lady Gaga, Doechii, The Boondocks

12:06

Narvas jõuab lavale Tiit Palu dokumentaallavastus "Kuum suvi '93"

11:43

Tallinna linnateatris jõuab publiku ette Marta Aliide Jakovski lavastus "Sinisilmsed"

loe: eeter

12:04

Tartu koolipoisid teenivad raha taarakulleritena

09.04

Muuseum otsib näitusele kapsaks loetud raamatut, mügrit ja vapsiku pesa

09.04

Stilist koolilõpuriietest: vältida võiks sügavat dekolteed ja mikromini

09.04

Liina Raud: olen öelnud oma eelmisele elule head ööd, mitte head aega

Raadiouudised

10:00

Tüdrukute hulgas on kasvanud e-sigareti kasutamine

09:45

Soome Majandusanalüüsi Keskus soovitab kärpimise asemel maksutõuse

09:35

Ilm püsib sajuta

09:20

Raadiouudised (10.04.2026 09:00:00)

09.04

Päevakaja (09.04.2026 18:00:00)

09.04

Tallinna Lennujaam kasvatas äritulusid ja kasumit

09.04

Tartu tahab droonide jaoks kontrollitud õhuruumi

09.04

WSJ: Trumpi tüli NATO-s võib viia USA väed lähemale idapiirile

09.04

Valitsus suunas uutele lahingumasinatele mõeldud raha õhutõrjele ja droonikaitsele

09.04

Raadiouudised (09.04.2026 15:00:00)

