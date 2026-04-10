Riik otsib lõhkeainetootjale Hexest Materials strateegilist investorit

Hexest Materialsi ülesanne on rajada Eestisse sõjalise lõhkeaine tehas, et vähendada lõhkeaine puudujääki Euroopa kaitsetööstuses, suurendada Eesti kaitsetööstust ja kaitsevõimet ning elavdada Eesti majandust. Tegu on praegu 100-protsendise riigi äriühinguga, millesse edaspidi kaasatakse strateegiline investor nii, et riik säilitab enamusosaluse.

Pevkur selgitas, et Eesti riik kavandab sõjalise lõhkeaine RDX tehase rajamist strateegilise tootmisvõimsusena. "Strateegilise investori leidmiseks vaatame lõhkeaine, laskemoona või sõjarelva tootjate poole, kes tegutsevad meie liitlas- ja partnerriikides. Tulevase võtmepartneri oskusteave aitab Hexest Materialsil siseneda edukalt kaitsetööstusturule, olla konkurentsivõimeline ja teenida tulu," ütles kaitseminister.

Hexest Materialsi juhatuse liige Randel Veerits lisas, et ettevõtte fookus on viimastel kuudel olnud läbirääkimistel põhitehnoloogia partneriga, samuti on täpsustatud äriplaani ning laiendatud meeskonda.

"Oleme teinud ettevalmistusi strateegilise investori kaasamiseks. Liigume heas tempos, et jõuda eesmärgini alustada lõhkeaine tootmist 2028. aastal," ütles Veerits.

Strateegilise investori leidmiseks korraldab kaitseministeerium Hexest Materialsi aktsiate märkimise eesõiguse võõrandamiseks valikpakkumise, milles osalejad peavad täitma mitu eeltingimust, et tagada nii finantsstabiilsus kui ka võime siseneda ja tegutseda kaitsetööstusturul.

Tingimuste kohaselt peab strateegilisel investoril olema võimekus investeerida vähemalt 50 miljonit eurot. Lisaks peab tal olema pädevus toota ja müüa sõjalist lõhkeainet, sõjalist laskemoona või sõjarelvi ja relvasüsteeme. Kuna valikpakkumine on seotud julgeolekukaalutlustega, siis kehtivad strateegilisele investorile ka usaldusväärsuse ja päritoluga seotud tingimused.

Strateegiline investor saab Hexest Materialsis 49-protsendise osaluse, saades aktsiate märkimiseks eesõiguse kooskõlas valikpakkumise tulemusel sõlmitud investeerimislepinguga. Riik säilitab enamusosaluse, märkides ülejäänud aktsiad. Täpne omakapitali sissemakse ja lõplik aktsia hind selgub valikpakkumise käigus.

Hexest Materials AS on 2025. aastal riigi asutatud äriühing, mille osaluse valitsejaks on kaitseministeerium ning tegevusala on sõjalise lõhkeaine RDX tootmine. Tehase täpne asukoht ei ole veel otsustatud, võimalikud asukohad kaalutakse läbi käimasoleva riigi eriplaneeringuga.