Välisministeerium eraldab 120 000 eurot humanitaarabiks Liibanonile

Välisministeerium otsustas eraldada kokku 120 000 eurot humanitaarabiks Liibanonile, et leevendada sõjalise konflikti tõttu süvenenud humanitaarkriisi ning aidata kõige haavatavamaid inimesi.

"Eesti jaoks on oluline jätkata järjepidevat toetust inimestele, kes kannatavad sõja otseste mõjude all. Humanitaarabi aitab leevendada kõige pakilisemaid vajadusi ning toetada inimeste toimetulekut ka kõige keerulisemates oludes," ütles välisminister Margus Tsahkna.

MTÜ Eesti Pagulasabile eraldatakse 53 000 eurot, et jagada sisepõgenikele, eelkõige lastega peredele, eakatele ja erivajadustega inimestele sooje toidukordi, toidupakke ning hädavajalikke esmatarbekaupu. MTÜ Mondo saab Liibanonis tegutsemiseks 67 000 eurot, mille abil pakutakse sisepõgenikele nii majutuskeskustes kui ka neist väljaspool toidu- ja esemelist abi peamiselt lastega naistele.

"MTÜd on välisministeeriumi jaoks väga usaldusväärsed partnerid, kellel on Liibanonis pikaajaline kogemus. Mondo on töötanud Liibanonis alates 2016. ja Pagulasabi alates 2020. aastast," ütles välisminister.

"Liibanoni-vastased intensiivsed rünnakud ja kiiresti halvenenud olukord nõuab rahvusvahelise kogukonna kiiret ja koordineeritud reageerimist. Eesti panus aitab pakkuda elupäästvat abi inimestele, kes on kaotanud oma kodu ja turvatunde," rõhutas Tsahkna.

"ÜRO ja Liibanoni valitsus avaldasid eelmisel kuul maailmale abipalve summas 308,3 miljonit dollarit sõjast tingitud humanitaarolukorra leevendamiseks," lisas ta.

Eesti humanitaarabi keskendub kõige haavatavamate inimeste toetamisele ning aitab leevendada konfliktide vahetuid ja pikaajalisi mõjusid.