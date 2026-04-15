Kohus mõistis avalikus kohas last vägistanud mehele 13-aastase vangistuse

Prokuratuuri esitatud süüdistuse kohaselt ründas mees kannatanut avalikus kohas ja asus temaga vägivaldselt suguühtesse. "Mehe tegevuse katkestas juhuslik möödakäija, kes abivajavat last märkas ja olukorda sekkus. Tänu tema tegutsemisele tabati ka sündmuskohalt põgeneda üritanud vägistaja," selgitas menetlust juhtinud prokurör Saskia Kask.

Prokurör märkis, et süüdistatav polnud varem kannatanuga kokku puutunud. "Tõenditest nähtub, et mees ei planeerinud rünnakut ette, vaid pigem oli tegemist impulsiivse teoga," tõdes Kask.

Prokuröri sõnul on avalikus kohas toimuvad rünnakud pigem haruldased. "See asjaolu muudab täna süüdimõistetud mehe teo veelgi raskemaks, mistõttu taotles prokuratuur kohtult mehele pikaajalise vangistuse mõistmist," ütles prokurör.

Viru maakohus lahendas süüasja kannatanu huve arvestades kinnises menetluses. Seetõttu ei saa prokuratuur anda täiendavat infot juhtumi ega kohtumenetluse kohta.