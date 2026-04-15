Kohus mõistis avalikus kohas last vägistanud mehele 13-aastase vangistuse

Vangla. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Viru maakohus mõistis kolmapäeval süüdi 29-aastase mehe, keda prokuratuur süüdistas lapse vägistamises, ning karistas teda 13-aastase vangistusega.

Prokuratuuri esitatud süüdistuse kohaselt ründas mees kannatanut avalikus kohas ja asus temaga vägivaldselt suguühtesse. "Mehe tegevuse katkestas juhuslik möödakäija, kes abivajavat last märkas ja olukorda sekkus. Tänu tema tegutsemisele tabati ka sündmuskohalt põgeneda üritanud vägistaja," selgitas menetlust juhtinud prokurör Saskia Kask.

Prokurör märkis, et süüdistatav polnud varem kannatanuga kokku puutunud. "Tõenditest nähtub, et mees ei planeerinud rünnakut ette, vaid pigem oli tegemist impulsiivse teoga," tõdes Kask.

Prokuröri sõnul on avalikus kohas toimuvad rünnakud pigem haruldased. "See asjaolu muudab täna süüdimõistetud mehe teo veelgi raskemaks, mistõttu taotles prokuratuur kohtult mehele pikaajalise vangistuse mõistmist," ütles prokurör.

Viru maakohus lahendas süüasja kannatanu huve arvestades kinnises menetluses. Seetõttu ei saa prokuratuur anda täiendavat infot juhtumi ega kohtumenetluse kohta.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

viimased uudised

14:36

14:31

Gouram lõi Berliini Hertha duubli eest liigahooaja neljanda värava

14:27

Tiit Maran: viie aasta pärast võime Eesti looduses esimesi pesukarusid näha

14:08

Vana palumets sidus süsinikku seitsmel aastal kaheksast

14:07

Mirjam Mõttus: Bolt ei peaks peenraha pärast jonnima

14:05

Suri edukas ja põneva käekäiguga Madridi Reali legend

14:04

EL töötas välja vanusekontrolli rakenduse veebiplatvormide jaoks

13:52

Muuseumid plaanivad haridusministeeriumi ees meeleavaldust

13:42

Varjun lõpetas ülikooliturniiri 20 seas

13:27

Sõpruses jõuab vaatajate ette värske dokfilm "Ekraaniproovid Köler Prize'ile 2026"

14:31

Gouram lõi Berliini Hertha duubli eest liigahooaja neljanda värava

14:05

Suri edukas ja põneva käekäiguga Madridi Reali legend

13:42

Varjun lõpetas ülikooliturniiri 20 seas

13:23

Belgias võistlusturneed alustanud Sumberg jõudis teise katsega võiduni

13:27

Sõpruses jõuab vaatajate ette värske dokfilm "Ekraaniproovid Köler Prize'ile 2026"

12:54

Brigitte Susanne Hunt: suunamudija peab vastutama enda sõnade eest

12:42

Camera Erotica viib erootilised lühifilmid kokku Maria Fausti muusikaga

10:57

Festivalil Tartu Punch esineb Rootsi kollektiiv Viagra Boys

14:27

Tiit Maran: viie aasta pärast võime Eesti looduses esimesi pesukarusid näha

12:54

Brigitte Susanne Hunt: suunamudija peab vastutama enda sõnade eest

11:27

Rasedana metsa pagenud Helmi Roost: metsavendlus ei olnud võitlus, vaid ellujäämine

14.04

Marianna Liik: kõik kõlad, mis ma loon, on väga selgelt läbi tunnetatud

Raadiouudised

12:25

Digiühiskonna arengukava seab paika tehisaru kasutamise raamid

12:20

Raadiouudised (15.04.2026 12:00:00)

10:00

Valitsus plaanib suunata kuus eurot nutitelefoni summast autoritele

09:55

Eesti pole veel leidnud elamusi, millega välisturiste talvel meelitada

09:50

Hispaania peab suhteid Hiinaga sama tähtsaks kui USA-ga

09:25

Raadiouudised (15.04.2026 09:00:00)

14.04

Narva poliitikud kaebasid üksteise peale prokuratuuri ja kaposse

14.04

E-Piima ühistu toetas saneerimise plaani

14.04

Tartu HLÜ juhatus ei pea üldkoosoleku katset õiguspäraseks

14.04

Võrumaal jätkub tankitõrjekraavide rajamine

