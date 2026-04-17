Türkmenistan ja Hiina alustasid hiiglasliku gaasimaardla laiendamist

Hiina asepeaminister Ding Xuexiang ja Türkmenistani liider Gurbangulõ Berdõmuhhamedov
Hiina asepeaminister Ding Xuexiang ja Türkmenistani liider Gurbangulõ Berdõmuhhamedov Autor/allikas: SCANPIX/Xinhua/ABACA
Türkmenistan ja Hiina alustasid reedel töid hiiglasliku Galkõnõši gaasimaardla tootmise laiendamiseks.

Türkmenistan, millel on maailma suuruselt neljandad gaasivarud, on alates 2009. aastast, mil avati Kesk-Aasia-Hiina gaasijuhe, eksportinud peaaegu kogu oma toodangu Hiinasse.

Endine president Gurbangulõ Berdõmuhhamedov, kes juhib riiki tegelikult koos oma poja, president Serdar Berdõmuhhamedoviga, avas pidulikult Galkõnõši seitsmest kavandatud arendusetapist neljanda.

AFP korrespondendi teatel osales tseremoonial ka Hiina asepeaminister Ding Xuexiang.

"Türkmeeni gaas on õnne sümbo, see on olemas igas Hiina majapidamises," ütles Ding.

Galkõnõš, mis asub Karakumi kõrbes umbes 400 kilomeetrit pealinnast Aşgabatist idas, on Briti konsultatsioonifirma GaffneyCline'i andmetel maailma suuruselt teine gaasimaardla ning on tootnud gaasi alates 2013. aastast.

Laiendustöid teostab Hiina riigiettevõte China National Petroleum Corporation (CNPC).

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

