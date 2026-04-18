Eestis saab nüüd Google'i kaardiäpis valida ka rattamarsruudi

Google Mapsi rakendus näitab laupäevast ka seda, kuidas jõuda eri paigus Eestis ühest sihtpunktist teise jalgrattal. Jalgrattamarsruuti soovisid Eesti ratturid kaardirakendusse pikalt, sest teistes suuremates linnades üle maailma on see juba aastaid olemas.

Endine Tallinna abilinnapea Madle Lippus (SDE) kirjutas sotsiaalmeedias, et eelmisel aastal tegid Balti riikide pealinnade linnapead Google'ile ühispöördumise rattamarsruutide kasutuselevõtmiseks, sest aastaid saadetud ettepanekud ja palved polnud seni mingit tulemust andnud.

"Tallinna tiim valmistas ette vajaliku kaardikihi ning sestpeale on veel kulunud palju tööd, suhtlust ja veenmist, kuid lõpuks on tulemus käes," sõnas Lippus.

Rakendus Google Maps näitab praegu rattamarsruute võimalusel rattateid mööda, kuid kui rattateed pole, siis suunab kaart kasutaja näiteks kõnniteed mööda sõitma. Siiski on positiivne, et teekonda valides on nüüd võimalik veenduda, et sõit on kogu ulatuses rattaga läbitav.

Jalgrattamarsruudi kasutajad on osutanud ka juba rakenduse vigadele, näiteks on sõidukiiruseks Tallinna vanalinnas arvestatud 25 kilomeetrit tunnis.