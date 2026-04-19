Sõjamuuseumis avati uus militaarmudelite näitus

Foto: ERR
Aprill on veteranikuu. Selle puhul avati pühapäeval Eesti sõjamuuseumis uue militaarmudelite näitus, mille raames võivad külalised näha rohkem kui 200 sõjamasinat, suurtükki ja laeva.

Näitusel esitletakse militaarmudeleid alates esimesest maailmasõjast tänapäevani.

"Ühelt poolt see on militaarmudelisminäitus mudeli tegemisest. Teiselt poolt on see minu jaoks kunstinäitus," lausus Eesti sõjamuuseumi teadur Siim Õismaa.

Üks, kelle tööd on näitusel esindatud, on mudelist Jüri Sikka. Millised eksponaadid on tema arvates kõige huvitavamad?

"On sellised asjad nagu fantaasiamudelid, mida on toodetud üks või kaks tükki ja mis on tegelikult ka olnud ainult paberi peal. Sihukesed ongi väga huvitavad, mis ei ole kunagi tegelikult sõjatandrile sattunud," lausus Sikka.

Jüri sõnul on ta alati olnud militaarhull. 16 aastat tagasi muutus see hullumeelsus mudelismiks.

"Ma jätsin suitsetamise maha ja siis oligi nii, et tüdruksõber tõi mulle mudeli. See aitas mul tubakast eemale hoida ja niimoodi hakkaski tulema juba. Esimene mudel, mis tegelikult mul tuli, on T-34. Seal on alles miinirammer. Ta puhastab miine," ütles Sikka.

Mõne mudeli ehitamine võib vabalt võtta aasta või rohkem aega.

"Kellel kannatust ei ole, siis tean, et mudel visatakse kohe nurka," lausus Sikka.

Muuseumi hoovis töötas ka minimaailm, kus igaüks - laps või lapsevanem - sai mudelautoga maastikurajal sõitmises kätt proovida.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:01

Galerii: Gerli Nikolajev oli Läti ultrajooksul naistest parim Uuendatud

19:44

Lehis jõudis Budapesti GP-etapil finaali Uuendatud

19:24

Levadia lõi Florale neli vastuseta jäänud väravat, Paide alistas Kalju Uuendatud

19:17

Kaldvee ja Lill jõudsid kõrgetasemelisel MK-etapil finaali

19:02

Luikmel: Venemaal valitseb suur tööjõupuudus, mis pärsib majandust

18:54

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:44

Pärnu VK pani täiuslikule hooajale punkti Eesti meistritiitliga

18:40

Tähtvere spordipargis taaselustati Herbert ja Erna Abeli rajatud suusarajad

18:37

18:31

Joller esitleb lähiajal ettepanekud tervishoidu lisaraha leidmiseks

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11:16

Balti riigid ei luba Ficol Moskvasse võidupüha paraadile läbi enda õhuruumi minna Uuendatud

18.04

Sõja 1515. päev: Ukraina ründas Vene naftatehaseid, Krimmi naftahoidlat ja Läänemere sadamat Uuendatud

14:39

Ukraina sõjavägi tabas Rostovi oblastis asuvat droonitehast Uuendatud

06:15

Kiievis hukkus tulistamises vähemalt kuus inimest Uuendatud

18.04

Läti parlamendisaadikud näeks Rail Balticu projekti ümber tegemist

18.04

Tesla avab järgmisel reedel Eesti esinduse

18.04

Üle 2800 aerutaja sõitsid laupäeval Võhandu maratoni

05:52

Pakosta palkas Parempoolsete taustaga nõunikud

18.04

Iraan sulges USA blokaadi tõttu taas Hormuzi väina Uuendatud

18.04

USA plaanib arestida Iraaniga seotud tankereid ja kaubalaevu üle maailma

ilmateade

loe: sport

20:01

Galerii: Gerli Nikolajev oli Läti ultrajooksul naistest parim Uuendatud

19:44

Lehis jõudis Budapesti GP-etapil finaali Uuendatud

19:24

Levadia lõi Florale neli vastuseta jäänud väravat, Paide alistas Kalju Uuendatud

19:17

Kaldvee ja Lill jõudsid kõrgetasemelisel MK-etapil finaali

loe: kultuur

17:04

Galerii: Tõnu Ojale anti üle Lutsu huumoripreemia

16:19

Arvustus. Kas kameeliaõis peab närbuma?

14:08

Arvustus. Mulle meeldite te kõik!

09:14

Kadi-Ell Tähiste: riik ei saa kultuurile anda ainult sõnumit, et asjad lähevad hullemaks

loe: eeter

12:29

ETV2 tähistab teemaõhtuga Priit Aimla 85. sünnipäeva

12:05

Martin Herem: väga lihtne on olla ilma õige eesmärgita

10:54

Eestis elav ungarlane: kodumaale naasmine ei ole nii lihtne

10:11

Eurovisiooni fänniklubi president: Vanilla Ninja võimu ei tasu alahinnata

Raadiouudised

18:30

Päevakaja (19.04.2026 18:00:00)

18:30

Asjade parandamises peegeldub vastupanu masstarbimisele

18:30

Tõnu Oja sai Palamusel kätte Oskar Lutsu huumoripreemia

18:20

Kohtla-Järve lähedal levis maastikupõleng 30 hektarile

18.04

Läti parlamendisaadikud näeks Rail Balticu projekti ümber tegemist

18.04

Ajaloolane: holokausti mälestamiseks tuleks rajada eraldi muuseum

18.04

Kallid nafta ja väetise hinnad võivad tõsta šokolaadi hinda

18.04

Päevakaja (18.04.2026 18:00:00)

17.04

Iraan teatas Hormuzi väina avamisest

17.04

Päevakaja (17.04.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo