Sõjamuuseumis avati uus militaarmudelite näitus

Aprill on veteranikuu. Selle puhul avati pühapäeval Eesti sõjamuuseumis uue militaarmudelite näitus, mille raames võivad külalised näha rohkem kui 200 sõjamasinat, suurtükki ja laeva.

Näitusel esitletakse militaarmudeleid alates esimesest maailmasõjast tänapäevani.

"Ühelt poolt see on militaarmudelisminäitus mudeli tegemisest. Teiselt poolt on see minu jaoks kunstinäitus," lausus Eesti sõjamuuseumi teadur Siim Õismaa.

Üks, kelle tööd on näitusel esindatud, on mudelist Jüri Sikka. Millised eksponaadid on tema arvates kõige huvitavamad?

"On sellised asjad nagu fantaasiamudelid, mida on toodetud üks või kaks tükki ja mis on tegelikult ka olnud ainult paberi peal. Sihukesed ongi väga huvitavad, mis ei ole kunagi tegelikult sõjatandrile sattunud," lausus Sikka.

Jüri sõnul on ta alati olnud militaarhull. 16 aastat tagasi muutus see hullumeelsus mudelismiks.

"Ma jätsin suitsetamise maha ja siis oligi nii, et tüdruksõber tõi mulle mudeli. See aitas mul tubakast eemale hoida ja niimoodi hakkaski tulema juba. Esimene mudel, mis tegelikult mul tuli, on T-34. Seal on alles miinirammer. Ta puhastab miine," ütles Sikka.

Mõne mudeli ehitamine võib vabalt võtta aasta või rohkem aega.

"Kellel kannatust ei ole, siis tean, et mudel visatakse kohe nurka," lausus Sikka.

Muuseumi hoovis töötas ka minimaailm, kus igaüks - laps või lapsevanem - sai mudelautoga maastikurajal sõitmises kätt proovida.