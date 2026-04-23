Tallinnas T1 keskuses sulges uksed Cinamoni kino

"T1 keskus saatis teisipäeval Cinamoni operaatorfirmale Saturn Investments OÜ üürilepingu lõpetamise teate. Selle põhjuseks oli Saturn Investments OÜ pikaajaline ning süvenev üürivõlg. Alates kolmapäevast ei toimu kino ruumides filmiseansse ja teisi üritusi," lausus T1 keskuse tegevjuht Tarmo Hõbe.

Hõbe ütles, et nii Eesti kui ka maailma kinoäri on olnud viimastel aastatel muutumises.

"Paraku on T1 keskuses asuva Cinamoni viimased aastad olnud äriliselt väga keerulised. Saturn Investmentsi võlgnevus üürileandja ees on stabiilselt kasvanud ning lahendust ja olukorra paranemist ei olnud näha. T1-le ei jäänud muud võimalust, kui et üürileping üles öelda," sõnas Hõbe.

T1-l on üüripinnaga uued plaanid, millest saab täpsemalt rääkida lähikuudel, teatas Hõbe.

Osaühing Saturn Investments põhitegevusala on alates 2020. aasta veebruarist kinofilmide linastamine. Ettevõttele kuuluvad Cinamoni kinoketi Tallinna kino T1 ning Cinamoni kinosid opereerivad ettevõtted Lätis ja Leedus.

2023. majandusaasta lõppes 900 662 eurose kasumiga (2022. aastal oli kahjum 1 463 143 eurot). 2023. aastal oli grupi ettevõtetes 69 töötajat. Ettevõtte osanikud on Amēlija Bagioglu ja Andac Bagioglu.

Cinamoni ketti kuulus ka 2022. aastal suletud kino Kosmos.