Valge Maja: Hiina varastab USA tehisintellektitehnoloogiat

Valge Maja süüdistas neljapäeval Hiina tehnoloogiaettevõtteid ulatuslikes püüetes varastada USA tehisintellektitehnoloogiat ning lubas astuda samme varguse tõkestamiseks.

"Ühendriikidel on tõendeid, et välisriikide toimijad, eelkõige Hiinas, korraldavad tööstuslikus ulatuses kampaaniaid Ameerika tehisintellekti varastamiseks," ütles Valge Maja teaduse ja tehnoloogia juht Michael Kratsios.

"Rakendame meetmeid Ameerika innovatsiooni kaitsmiseks," kinnitas Kratsios.

Veebruaris süüdistas USA tehisintellektiarendaja Anthropic kolme Hiina ettevõtet – DeepSeek, Moonshot AI ja MiniMax – kampaaniate korraldamises eesmärgiga ebaseaduslikult ammutada võimekusi nende juturobotist Claude, nimetades seda intellektuaalomandi varguseks.