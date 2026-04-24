Suure-Jaanis tähistati Johan Köleri 200. sünniaastapäeva

Köleri päev algas kogunemisega Suure-Jaani gümnaasiumi võimlas, kus koolinoori tervitas suur kunstnik ja eestlaste rahvusliku liikumise edendaja Johan Köler näiteja Ivo Reinoki kehastuses.

Kohal oli 700 õpilast kõigist Põhja-Sakala valla koolidest.

"Ta on üks Eesti ajaloo kõige suurimaid meeskunstnikke, kindlasti. Ta oli väga tähtis ärkamisaja tegelane Eestis. Ta käis välismaal õppimas ja ta näitas seda, et eestlased võivad ka olla tähtsad," teadis Kölerist rääkida Suure-Jaani Gümnaasiumi 10. klassi õpilane Margus Niine.

"Ise olen ka teadlik tema paarist maalist, näiteks "Ema portree", "Isa portree" ja "Truu valvur"," sõnas Suure-Jaani Gümnaasiumi 11. klassi õpilane Romet Lepik, kinnitades, et teda huvitab kunsti ning soovib rohkemgi Köleri kohta teada saada.

Hiljem jaguneti gruppidesse. Valikus oli 30 Johan Köleriga seotud töötuba. Nii tuli näiteks seinavaibalt üles leida viited Köleri teostele, õppida portreed kopeerima, aulas sai kuulata pärimusmuusikuid, tervisekojas loengut valguse tähtusest maalikunstis, kohvikus Arturi Juures joonistada emotsioone, kirikus tutvuda Köleri loodud altarimaalidega ning raamatukogus ja kalmistul kuulata lugusid Johan Kõleri elust ja loomingust.

Kui palju lapsed igapäevases koolitöös Johan Köleriga kokku puutuvad?

"Ajaloo tundides kõige rohkem ehk nädalas paar korda," ütlesid Suure-Jaani Gümnaasiumi 8. klassi õpilased Adele Taimre ja Hele-Riin Vainos, lisades, et iga inimene peaks teadma Köleri maale.

"Tegelikult õpilastele ju väga meeldib käeline tegevus, et sellest tänapäeva digimaailmast natukene välja tulla. Igaüks omamoodi tahab kuidagi ennast väljendada ja tegutseda," lausus Suure-Jaani koolide kunstiõpetaja Reeda Sadam.