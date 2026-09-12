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Rongi muutunud sõiduplaan tekitab Elva elanikes pahameelt

Eesti
Foto: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Elvas on inimesed pahased, sest enam pole võimalik Männilinnast rongiga Tallinna jõuda enne kella 10 hommikul. Selleks, et enne lõunat üldse pealinna saaks, tuleb Elva inimestel Tartus teha 45 minuti pikkuse ooteajaga ümberistumine. Elroni teatel on muudatuste põhjuseks raudtee taristutööd ja olukord peaks järgmistel kuudel paranema.

Veel mõni aeg tagasi oli Elva ja Tallinna vahel hommikuti inimeste plaanidega sobiv rongiühendus. Kodusest raudteejaamast sai pealinna poole teele asuda nii, et veidi peale kella 9.30 oli rong Balti jaamas. Muutunud sõiduplaani järgi ei jõua inimesed rongiga Valga suunalt aga enam kuidagi selleks ajaks Tallinnasse.

"On tekkinud selline ebameeldiv muudatus, et kiiret ja otsest rongiühendust hommikul enam ei ole. Tartus on lisandunud kolmveerandtunnine ümberistumise aeg, mis omakorda venitab seda teekonda. See peaks toimuma niimoodi põhimõtteliselt, et inimesel on võimalik kell 10 alustada Tallinnas mingit kohtumist või koosolekut," ütles Elva abivallavanem Juhani Jaeger.

Kolmveerandtunnise ooteajaga Tartus jõuavad Elva inimesed nüüd rongiga Tallinna kõige varem veidi enne kella 11. Seega umbes kahe tunni ja 40-minutiline hommikune rongisõit on veninud ligi nelja tunni pikkuseks teekonnaks.

"Kui sa tahad minna mingisugusele koolitusele, siis varem oli nii, et said hommikul minna. Praegusel hetkel peaks põhimõtteliselt minema eelmisel õhtul. Teine asi on see, et tegelikult koolirühmad kasutasid seda hommikust rongi ka, kui neil oli vaja mingi päev Tallinnas veeta. See, et sa lähed nagu kuskile tuurile keset Tartut, ei mängi välja," sõnas nelja lapse ema Piret.

Sõiduplaani muutused on tingitud Tapa–Tartu raudteetaristu signalisatsioonisüsteemi uuendamisest. Seetõttu on seal raudtee läbilaskevõime oluliselt piiratud ja rongide kiirused madalamad.

"See kõik tõmbab meil sõiduplaani paindlikkust oluliselt maha, aga positiivne uudis on see, et tänase teadmise kohaselt juba 5. oktoobrist saame ühenduse aega lühendada. See ühendus läheks kiiremaks ja 2. novembrist tänase teadmise kohaselt on lootust ka see ühendus veel kiiremaks saada nii, et meil Tartus on ooteaeg tõesti vaid mõni minut," ütles Elroni kliendikogemuse arendusjuht Hannes Luts.

Kuna aga taristutööd kestavad raudteel aasta lõpuni, ei jõua hommikune rong Elvast vähemalt sel aastal ikkagi kella 10-ks pealinna.

"See sama rong, mis ka täna Elvast sõidab, peab jõudma kusagil 7.30 Tartusse, sest inimestel on vaja jõuda tööle-kooli ja paraku kui me neid aegu sättisime, siis me peame arvestama enamuse reisijate vajadustega ja Valga-Tartu liinil enamus reisijaid sõidab Tartusse, mitte Tallinnasse," lausus Luts.

"See on tegelikult päris kurb, et kui räägitakse, et sõitke autoga vähem ja kasutage ühistransporti, siis praegusel hetkel neile, kellel on natuke rohkem lapsi, tõmmati nagu vesi peale," lausus Piret.

Esimene, ilma ümberistumisteta otserong, saabub Elvast Balti jaama praegu kell 14 päeval. Elron lubab, et uuel aastal saab rongiga Tallinnasse kiiremini ja tihedamalt.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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