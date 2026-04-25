S&P muutis Soome krediidireitingu väljavaate stabiilsest negatiivseks

S&P hinnangul on negatiivse väljavaate põhjuseks jätkuvalt riigirahanduse riskid, mis tulenevad aeglasest majanduskasvust, rahvastiku vananemisest ning kasvavatest kaitse- ja intressikuludest.

Rahandusminister Riikka Purra (PS) sõnul oli agentuuri teadaanne ootuspärane.

"Soome majandusnäitajate põhjal oli see kahjuks väga ilmne. Majanduskasv ei ole vastanud ootustele ning värskeima tagasilöögina lisandus Lähis-Ida kriis," märkis Purra avalduses.

Reiting vaadatakse uuesti üle sügisel.

Agentuuri hinnangul on oht, et Soome riigivõlg kasvab aastatel 2026–2029 veelgi.

Soome krediidireiting AA+, mis on skaalal paremuselt teine, jäi samaks.

Järgmine korraline hindamine toimub oktoobris. S&P teatel võidakse väljavaade taas stabiilseks muuta juhul, kui riigivõlg pöördub kindlasse langusesse.

Purra sõnul kujunevad järgmise valimisperioodi eelarve kohandamise meetmed kõikidele erakondadele poliitiliselt keeruliseks.

"Kümne miljardi euro suurust kokkuhoidu ei ole võimalik saavutada, puudutamata eelarve suurimaid kuluartikleid, nagu sotsiaalkindlustus ja hoolekanne," märkis Purra.