S&P muutis Soome krediidireitingu väljavaate stabiilsest negatiivseks

Välismaa
Helsingi raudteejaam
Helsingi raudteejaam Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Välismaa

USA krediidireitinguagentuur S&P Global Ratings muutis Soome krediidireitingu väljavaate stabiilsest negatiivseks, teatas Soome rahandusministeerium pressiteates.

S&P hinnangul on negatiivse väljavaate põhjuseks jätkuvalt riigirahanduse riskid, mis tulenevad aeglasest majanduskasvust, rahvastiku vananemisest ning kasvavatest kaitse- ja intressikuludest.

Rahandusminister Riikka Purra (PS) sõnul oli agentuuri teadaanne ootuspärane.

"Soome majandusnäitajate põhjal oli see kahjuks väga ilmne. Majanduskasv ei ole vastanud ootustele ning värskeima tagasilöögina lisandus Lähis-Ida kriis," märkis Purra avalduses.

Reiting vaadatakse uuesti üle sügisel.

Agentuuri hinnangul on oht, et Soome riigivõlg kasvab aastatel 2026–2029 veelgi.

Soome krediidireiting AA+, mis on skaalal paremuselt teine, jäi samaks.

Järgmine korraline hindamine toimub oktoobris. S&P teatel võidakse väljavaade taas stabiilseks muuta juhul, kui riigivõlg pöördub kindlasse langusesse.

Purra sõnul kujunevad järgmise valimisperioodi eelarve kohandamise meetmed kõikidele erakondadele poliitiliselt keeruliseks.

"Kümne miljardi euro suurust kokkuhoidu ei ole võimalik saavutada, puudutamata eelarve suurimaid kuluartikleid, nagu sotsiaalkindlustus ja hoolekanne," märkis Purra.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Yle

Loetumad uudised

24.04

Hiina saatkond teeb aktiivselt Eesti koolides lastele ajupesu

24.04

Pruunsild nõuab Telialt sideandmete edastamise eest miljon eurot kahjutasu Uuendatud

24.04

Autokütuse jaehinnad on reedeks langenud kuu aja madalaimale tasemele

24.04

Alaealised ei tohi tööna muru niita

24.04

Kiviselg: Venemaal pole Balti rinnet mõistlik avada, ent Kreml pole ratsionaalne

24.04

Allikas: Pentagon arutab siseringis Hispaania NATO-st eemaldamist

24.04

Alexela juht ja rahandusminister vahetasid elektri hinna üle teravusi

24.04

Leedu päikeseelektri skeem tõi Eesti Energiale 25 miljonit eurot kahjumit

24.04

Lõuna-Vene linnas kallab Ukraina droonirünnaku järel mürgist vihma

24.04

Sõja 1521. päev: Vene väed pommitasid elumaju Odessas Uuendatud

ilmateade

loe: sport

08:05

TÄNA OTSE | Kaldvee ja Lill alustavad MM-il medalijahti

24.04

Mullune finalist Monaco pääses viimasena Euroliiga play-off'i

24.04

Toyotal on Kanaari saartel viisikjuhtimine, esikohal Ogier Uuendatud

24.04

Eesti rattatiim sai Hiinas hooaja teise võidu

loe: kultuur

24.04

USA-s tegutsev kunstnik Riivo Kruuk viib Eesti motiivid suurtele seintele

24.04

Tiina Lokk Jõhvi filmikoolist: see on ka hea platvorm, kust inimesed saavad minna edasi õppima

24.04

Uue muusika reede: Madonna, Prince, Nublu, Triibupasta

24.04

Maria Peterson toob Ugalas lavale Moliere'i komöödia "Kvaliteetinimene ehk Kodanlasest aadlimees"

loe: eeter

00:48

Jörgen Liik pälvis postuumselt auhinna panuse eest Eesti filmivaldkonda

00:18

Galerii: Eesti filmi- ja teleauhindade gala

00:03

Selgusid EFTA võitjad: mängufilm "Fränk" pälvis viis preemiat

24.04

Video: Maria Kallastu ja Intrepid esitasid Sven Grünbergi filmimuusikat

Raadiouudised

24.04

Päevakaja (24.04.2026 18:00:00)

24.04

Via Baltica neljarajaliseks ehitamine käib veerandsajal kilomeetril

24.04

Euroopa Liit mõtleb vastastikuse kaitse klausli sisustamisele

24.04

Raadiouudised (24.04.2026 15:00:00)

24.04

Pruunsild nõuab Telialt sideandmete edastamise eest miljon eurot kahjutasu

24.04

Laupäev tuleb vihmane

24.04

Ülikoolid püüavad tehisaru arengu tempoga sammu pidada

24.04

Raadiouudised (24.04.2026 12:00:00)

24.04

Emor: EKRE toetus vajus kümne aasta madalaimale tasemele

24.04

Leedu päikeseelektri skeem tõi Eesti Energiale 25 miljonit eurot kahjumit

