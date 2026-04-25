Nasva kalasadamasse Saaremaal kogunesid kalandushuvilised

Paarkümmend sadamat tutvustasid laupäeval avatud kalasadamate päeval oma tegemisi ja kalapüügiga seonduvat. Värske uuring näitab, et Eestis süüakse inimese kohta keskmiselt 17 kilogrammi kala aastas. Seda on pea viis korda vähem kui lihatooteid.

Värske mõrraräim, või siis mudil või hoopiski säinas. Seda kõike sai täna, nii nagu teistelgi päevadel siit Nasva sadamast otse kalurilt.

"Üks päev on 600 kilo, teine päev on null, kuidas kunagi, oleneb tuultest. Kaluri elu läheb kehvemaks. Me oleme kuu ajaga juba kätte saanud 11 hüljest, kes on ise mõrda läinud. Ja täna käisime Kasti lahes üleval ja kuus hüljest oli vähemalt meid jälitamas. Ja siis kalur peab üritama sealt vahelt selle kala kätte saada veel, tervelt!" rääkis kutseline rannakalur Priit Rahnel.

Tegelikult on selline sadamas ja kalurilt otse kala ostmist üha vähemaks jäänud, kuigi kohti, kus seda teha saaks oleks piisavalt.

"Saaremaal on 144-145 lossimiskohta, aga sadamaid on kümmekond, kus tulevad ikka suured paadid sisse. Aga kala saab osta ju igas lossimiskohas, see ei ole küsimus. Aga kindlasti käiakse sadamas kala vastas vähem kui varasemalt," rääkis MTÜ Saarte Kalandus juht Heino Vipp.

Aga nö iseteenendus või siis e-kaubandus on ka omal kujul rannakaluritel olemas.



"Meil Sutus on nii, et inimesed panevad ämbrid tee äärde, siis ma juba tean, kus ma pean kinni pidama!" ütles rahnel.

Nasva kalasadamas sisustati päeva tiheda kalanduse ja merenduse programmiga. No näiteks pakuti maitsemeelte meelituseks tasuta - säinakotletti.

Kas koka jaoks on säinakotleti tegemine pigem õnn või õnnetus, arvestades, kui palju seal on luid sees? "Oleneb, kas sa tahad õnne või õnnetust? Kui sa tahad õnne, siis sa tellid juba selle valmis säina hakkliha. Aga kui sa tahad õnnetust, siis sa pead sellega jah ise hakkama mässama!" sõnas restorani Dominic peakokk Allar Oeselg.

Aga selgitati välja ka Saaremaa parim kalatoode. Võitjaks krooniti 12 toote seast siiski mitte lõhe, räim või kilu, vaid angerjas marinaadis. Angerjad purki pistnud Elger ütleb, et kala väärindamine aitab kala oluliselt paremini turustada.

"Vanem generatsioon on tõesti harjunud seda tegema, et nad teevad ise paljuski selle kalatoote valmis. Aga tänapäeval on ütleme nii, et rohkem tuleb teha valmistoodet ja see müüb täna rohkem, kui see, et ma annan talle värske kala, et - tee ise!" ütles Elger Saaremaa.