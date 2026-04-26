Pühapäeval tutvustati Tallinnas uusi trollibusse

1. juulist täiendavad pealinna ühistranspordivõrku uued Škoda akutoitel trollibussid, mis suudavad liikuda kuni 25 kilomeetrit ka ilma kontaktvõrku kasutamata.

"Selle hanke raames jõuab Eestisse 40 trollibussi, pooled on lõõtsaga ja pooled on tavalised ning kohal on juba umbes 18-20. Sellel aastal käivitub viis trolliliini, et nad on seotud Mustamäega, sõidavad Kopli suunal, Balti jaama suunal ja kesklinna suunal," lausus Tallinna abilinnapea Joel Jesse.

Ühes uute trollidega uueneb ka liinigraafik, mis avalikustatakse mai alguses. Kui lõõtsaga trollis on istekohti 40 ja mahutab kuni 120 reisijat, siis lühemas on istekohti ligi poole vähem ja mahutab kuni 69 inimest. Trollibusse tuldi täna vaatama kaugemaltki.

Andreas tuli trollidega tutvumise jaoks kohale Pärnust.

"Täitsa ilusad on. Digipeeglid on ehk siis bussil on sees kaamera ja väljas suure peegli asemel on kaamera. Uuematel bussidel kipubki olema," ütles Andreas.

"Mulle väga-väga meeldib kõik – trollibussid ja ühistransport ja see on lihtsalt imeline. Need on nii uued ja ilusad," sõnas Samuel.