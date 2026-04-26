Pühapäeval tutvustati Tallinnas uusi trollibusse

Uued akutrollid. Autor/allikas: Ellen Rudi / Tallinna strateegiakeskus
Sel suvel hakkab Tallinna tänavail sõitma 20 uut akutoitel trollibussi, sama palju jõuab linnaliinidele aasta teises pooles. Pühapäeval tutvustati uusi sõidukeid ja eriti palju rõõmu valmistasid need noortele.

1. juulist täiendavad pealinna ühistranspordivõrku uued Škoda akutoitel trollibussid, mis suudavad liikuda kuni 25 kilomeetrit ka ilma kontaktvõrku kasutamata.

"Selle hanke raames jõuab Eestisse 40 trollibussi, pooled on lõõtsaga ja pooled on tavalised ning kohal on juba umbes 18-20. Sellel aastal käivitub viis trolliliini, et nad on seotud Mustamäega, sõidavad Kopli suunal, Balti jaama suunal ja kesklinna suunal," lausus Tallinna abilinnapea Joel Jesse.

Ühes uute trollidega uueneb ka liinigraafik, mis avalikustatakse mai alguses. Kui lõõtsaga trollis on istekohti 40 ja mahutab kuni 120 reisijat, siis lühemas on istekohti ligi poole vähem ja mahutab kuni 69 inimest. Trollibusse tuldi täna vaatama kaugemaltki.

Andreas tuli trollidega tutvumise jaoks kohale Pärnust.

"Täitsa ilusad on. Digipeeglid on ehk siis bussil on sees kaamera ja väljas suure peegli asemel on kaamera. Uuematel bussidel kipubki olema," ütles Andreas.

"Mulle väga-väga meeldib kõik – trollibussid ja ühistransport ja see on lihtsalt imeline. Need on nii uued ja ilusad," sõnas Samuel.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:33

Valga-Valka linnajooksul läksid võidud Lätti, Itaaliasse ja Eestisse

21:32

Täiskasvanud kipuvad unustama enda vastutust noortespordis

21:32

Esmaspäeval on sooja kuni 9 kraadi

21:32

Anu Põderi postuumne tähelend viis tema tööd maailma tippgaleriidesse

21:19

"AK. Nädal" uuris tehisintellekti kasutamise võimalusi tervishoius

21:13

Pühapäeval tutvustati Tallinnas uusi trollibusse

21:11

Estlink 2 tabas pühapäeval mitu riket Uuendatud

21:10

Keldo: vaatame üle seadust, et noorte töötamisel oleks võimalik paindlikum olla

20:51

Rannula ja Tassi klubi sai lähikonkurendi üle olulise võidu

20:05

Naiste korvpallimeistriks tuli TSA

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19:57

Valge Maja korrespondentide õhtusöögil toimus tulistamine Uuendatud

11:28

Lume ja libeduse tõttu sõitis Kohtla-Järve juures buss kraavi

18:16

Ukraina süütas õhurünnakuga Venemaa ühe suurima naftatöötlemistehase Uuendatud

17:45

Ida-Virumaal toimus raske bussiõnnetus Uuendatud

13:43

Piirivalve kaater kaldus rikke tõttu Narva jõel Venemaa vetesse

25.04

Suri ansambli Karavan asutajaliige Agu Tammeorg

10:39

Tanja: elu hakkab jälle ülespoole minema

25.04

Meedia: Trump tühistas kohtumise Iraaniga Pakistanis Uuendatud

16:40

Kaldvee ja Lill jätkasid MM-il võidukalt Uuendatud

09:00

Vilen Künnapu: Tallinnas on palju mittemidagiütlevat arhitektuuri

ilmateade

loe: sport

21:33

Valga-Valka linnajooksul läksid võidud Lätti, Itaaliasse ja Eestisse

21:32

Täiskasvanud kipuvad unustama enda vastutust noortespordis

20:51

Rannula ja Tassi klubi sai lähikonkurendi üle olulise võidu

20:05

Naiste korvpallimeistriks tuli TSA

loe: kultuur

21:32

Anu Põderi postuumne tähelend viis tema tööd maailma tippgaleriidesse

16:44

Galerii: Uue Kunsti Muuseumis avati fotonäitus "Kui rõivad räägiksid..."

15:01

Džässpianist Britta Virves võitis Rootsi aasta parima džässialbumi auhinna

14:07

Galerii: Jazzkaare avapäev tõi publiku ette muusikud Eestist Prantsusmaani

loe: eeter

16:17

Ele Pedassaar: lava on minu jaoks turvaline koht, kus olla

12:02

Villu Veski: eheda muusikaga pääsed igal pool maailmas inimhingele ligi

10:39

Tanja: elu hakkab jälle ülespoole minema

09:25

ETV2 pühapäevane teemaõhtu on pühendatud Alo Mattiisenile

Raadiouudised

18:25

Päevakaja (26.04.2026 18:00:00)

25.04

Breemenis toimus jazzitalentide festival Jazzahead

25.04

Tartus Maamessil said inimesed võtta mõõtu seakisa jäljendamises

25.04

Täna oli avatud kalasadamate päev

25.04

Päevakaja (25.04.2026 18:00:00)

24.04

Päevakaja (24.04.2026 18:00:00)

24.04

Via Baltica neljarajaliseks ehitamine käib veerandsajal kilomeetril

24.04

Euroopa Liit mõtleb vastastikuse kaitse klausli sisustamisele

24.04

Raadiouudised (24.04.2026 15:00:00)

24.04

Pruunsild nõuab Telialt sideandmete edastamise eest miljon eurot kahjutasu

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo