X!

Tallink Silja on Soomelt aastate jooksul üle 70 miljoni euro toetust saanud

Silja Europa Tallinna sadamas Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Soome riik on möödunud kuue aasta jooksul Tallinki tütarfirmat Tallink Silja toetanud 71,1 miljoni euroga, selgub Yle andmetest.

Ringhääling märgib, et üha kasvava võlakoormusega Soome riik on viimastel aastatel heldelt ettevõtlustoetusi jaganud.

Yle andmetel on riik aastatel 2020.–2025. toetustena välja jagatud ligikaudu seitse miljardit eurot. Selle aja jooksul on raha saanud 121 000 ettevõtet.

Riik jagab toetusi traditsioonilistele ettevõtetele, kellest esikohal on metsandushiiglane UPM, kes on viimase kuue aasta jooksul riigilt saanud pea 140 miljonit eurot.

Toetusesaajate esiritta kuulub igal aastal ka laevandusettevõte Tallink Silja.

Mullu andis riik ettevõttele toetust 13 miljonit ning aasta varem 17,4 miljonit eurot. Aastatel 2020.–2023. toetas Soome ettevõtet igal aastal umbes 10 miljoni euroga.

Ka teised laevandusfirmad nagu Viking Line ja Finnlines on riigilt kümnete miljonite eurode eest toetust saanud.

Laevafirmade suured toetussummad tulenevad peamiselt sellest, et riik hüvitab kaubalaevade tööjõukulusid, selgitas väljaanne.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Yle

Samal teemal

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo