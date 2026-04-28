Maris Lauri: hinnatõusu ohjeldamise võimalustest

Arvamus
Maris Lauri
Maris Lauri Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Arvamus

Pakkumispoolse hinnatõusu mõjude pehmendamine saab toimuda eelkõige pakkumise suurendamise, kaupade asendamise ja nõudluse vähendamise piiramise kaudu. Piiratud ulatuses on mõistlik kasutada ka sihitud toetus- ja kompensatsioonimeetmeid, kirjutab Maris Lauri.

Sõda Iraanis ja selle ümbruses on põhjustanud kütuste, aga ka veel mõnede teiste kaupade pakkumise tuntava vähenemise, mis omakorda on ootuspäraselt viinud vastavate hindade kiirele tõusule kõikjal maailmas.

Kuna tegemist on oluliste sisendhindadega, siis on hinnatõus levimas nii geograafiliselt kui ka valdkonniti. Keegi ei tea, kaua nafta, gaasi ja teiste toormete pakkumisprobleemid kestavad. Isegi kui sõjategevus lõppeb, et pruugi pakkumisprobleemid kiirelt laheneda, kuna purustatud tootmisvõimsuste taastamine võib kesta halvemal juhul mitu aastat.

Lisandunud üldine poliitiline heitlikkus piirkonnas (ja tegelikult kogu maailmas) ei vähendanud usku, et pisutki kaugem tulevik oleks stabiilsem. Seetõttu on kehvadest väljavaadetest ja määramatusest tulenev hirmufaktor tõstnud hindu ja hinnaootusi veelgi enam.

Tegemist on tugeva pakkumispoolse hinnatõusuga. See määrab, millised tegevused hinnatõusu aitavad ohjata ja millised mitte.

Üks majanduses kehtivaid põhiseadusi on seos nõudluse, pakkumise ja hinna vahel. Täpsemalt sõltub hind nõudluse ja pakkumise vahekorrast. See seos on alati kehtinud ja kehtib ka tulevikus, kõik püüded seda reeglit murda ja painutada on lõppenud halvasti.

Majandusloogika ja ka mineviku praktika kinnitavad, et kui tegemist on pakkumispoolse hinnatõusuga, siis lahendus saab olla kas pakkumise suurendamine, asendamine või nõudluse vähendamine. Muidugi võib teha ka mõlemat.

Pakkumise suurendamine tähendab uute tootmisvõimsuste arendamist või seni konkurentsivõimetuse tõttu mitterakendatu tööle panemist. Ka asenduskaupade puhul tuleb tihtipeale nende kaupade tootmismahtusid suurendada ehk siis investeerida.

Vabu tootmisvõimsusi võib olla, kuid nad on vabad seetõttu, et nende kasutamine pole olnud hinna tõttu konkurentsivõimeline. Seega tähendab seisvate tootmisvõimsuste rakendamine mingeid investeeringuid, kuid tähendab ka varasemast kõrgemat hinnataset. USA-st või kuskilt mujalt imporditud kütus on kallim kui Lähis-Idast, mistõttu, isegi kui õnnestuks kadunud Lähis-Ida pakkumist kompenseerida kütustega mujalt, on saavutatud hinnatase kõrgem, kuna tootmis- ja transpordikulud on kõrgemad.

Mingis ulatuses on kütuseid võimalik vastastikku asendada ja kindlasti juhtub see ka nüüd. Kui 2022. aastal muutus Venemaa maagaas Eesti jaoks toksiliseks, siis sai asenduseks olla maagaasi import läbi teiste riikide (Eesti-Soome ja Poola-Leedu) ja LNG võimekuse ehitamine ning gaasitarbimise asendamine võimalusel teiste kütteliikidega. See on kulukas ja aega võttev ettevõtmine, kui võimekused tuleb alles rajada. Praegu on aga need võimalused olemas.

Paratamatult viivad suured kriisid ka tarbimise muutumiseni ehk pakkumisnappusega kauba nõudluse vähenemiseni. Näiteks 1970. aastate kütusekriisi tagajärjeks oli kõige muu kõrval ratsionaalsem ja efektiivsem kütusetarbimine, sh väiksema kütusekuluga autod. Võib arvata, et ka nüüdne kriis muudab kütuste ja energia tarbimist, küll mitte koheselt, vaid mõningase viitajaga, sest tuleb leida asenduskaup, investeerida ja muuta harjumusi.

Võib oletada, et suures osas Euroopast mõeldakse praegu kodumaiste võimaluste arendamisele, eelkõige otsitakse lahendusi elektritootmise suurendamiseks ilma imporditavate fossiilsete kütuste tarbimiseta. Muidugi tähendab see, et ka transpordivahendid ja küttesüsteemid peavad muutuma oluliselt elektrisõbralikumaks ja vähem imporditavatest fossiilkütustest sõltuvaks.

Need lahendused on pikaajalised ja kulukad, kuid praeguse kriisi taolised olukorrad on varemgi lõppenud väga põhimõtteliste muutustega tarbimises. Lühiajaliselt tähendab see siiski seda, et energia hinnatase on esialgu väga kõrge ja hinnad hakkavad langema sedamööda, kuidas leitakse uued tarnijad, rajatakse uued tootmisvõimsused ja muutub nõudlus.

Meie kodukootud poliitilised "majanduseksperdid" on leidnud, et tark oleks pakkumisprobleemi lahendada hindade allasurumisega maksude kaotamise või hinnalae kehtestamise abil. Pakutud on ka nõudluse suurendamist toetuste suurendamise teel.

Hinda saab teoreetiliselt alla suruda maksude alandamisega või siis riigipoolse hinnadotatsiooniga. Mõlemal sammul on mõju riigieelarvele, kuid üpriski kallid meetmed ei pruugi tarbijale erilist kergendust tuua. Põhjus on selles, et pakkumist ju juurde ei tule, kuid ka nõudlus ei vähene eriti, nõudluse ja pakkumise ebakõla säilib või isegi suureneb ning see tähendab hinnatõusu. Kulu on, kuid kasu ei mingisugust.

Ei tohi unustada, et avatud turu tingimustes tähendab kunstlikult allasurutud hind nõudluse suurenemist ka väljastpoolt Eestit tuleva nõudluse suurenemise kaudu. Naabermaade elanikud ja ettevõtted tulevad lihtsalt Eestisse ja ostavad siin odavamat kaupa.

Eriti karm tarbijate ja ühiskonna vaatest on lahendus, et riik kehtestab kaubale piirhinna. See tähendab, et riik peab eelarvest kinni maksma kohustusliku müügihinna ja turuhinna vahe. Mida rohkem sellist allasurutud hinnaga kaupa ostetakse, seda kulukam on see riigile ja koormavam riigieelarvele.

Mõned aastad tagasi kehtestas Ungari kütustele piirhinna ja loomulikult hakkasid naabermaade elanikud Ungarist bensiini ja diislit ostma. Nõudlus kasvas, aga pakkumine jäi samaks. Selleks, et eelarvekulude kasvu piirata, kehtestati järgnevalt ostulimiidid. Õitsele puhkes altkäemaksundus ja onupojapoliitika ning kauba said kätte need, kellel olid tuttavad õiges kohas või piisavalt raha, et maksta musta turu hindu. Tekkis postihind ja tegelik turuhind mustal turul, esimesega kaupa ei saanud, teisega küll.

Nõudlust suurendab ka valimatu tulude suurendamine toetuste jagamisega kõigile või enam-vähem kõigile. Sel juhul ju ei lahendata pakkumisprobleemi, hoopiski suurendatakse inimeste võimekust osta kallist kaupa ehk suurendatakse nõudlust. Ebakõla nõudluse ja pakkumise vahel suureneb ja seega hinnatõus kiireneb.

See ei tähenda, et haavatavaid elanikegruppe ei saa toetada, oluline on see, et toetused oleksid täpselt sihitatud. Vastasel juhul osutuvad just nimelt vaesemad ja valusamalt haiget saavad grupid veelgi enam hinnatõusust mõjutatuks.

Niisiis saab pakkumispoolse hinnatõusu mõjude pehmendamine toimuda eelkõige pakkumise suurendamise, kaupade asendamise ja nõudluse vähendamise (tarbimise) piiramise kaudu (muidugi teevad kõrgemad hinnad seda niigi). Piiratud ulatuses on mõistlik kasutada ka sihitud toetus- ja kompensatsioonimeetmeid. Just sellest paletist tuleb ka Eestis valida tegevused, et toime tulla Iraani sõja tagajärgedega.

Toimetaja: Kaupo Meiel

Samal teemal

meediakriitika

LOETUMAD ARVAMUSLOOD

27.04

Kaarel Võhandu: ametnik maalib metsadest ilusama pildi, kui andmed lubavad

27.04

Külli Taro: pöördukse efektist kaitsevaldkonnas

27.04

Laura Kipper: inimeseks ei kasvata vaid paragrahvide toel

23.04

Kairi Kaldoja: kui päriselu ei mahu paragrahvi sisse. Jälle

25.04

Gerty Pau ja Ann Meriluht: töövaidlused muutuvas ajas

KULTUURIPORTAALI ARVAMUSLOOD

27.04

Riste Sofie Käär: meeskirjandus on kolinud raamatutest lädramuusikasse

21.04

Ott Maaten: ametkondlikule sissisõjale ei allu Estonia kunagi

30.03

Riste Sofie Käär: raamatukogud pole enam lihtsalt stiilipuhtad kirjandushoidlad

VIIMASED UUDISED

10:48

Nigulistes esietendub Teet Kase ja Kristjan Kannukese lavastus "Halo"

10:47

Eneli Jefimova sai tunnustuse osaliseks

10:41

Lauatenniserobot suutis alistada eliitmängijad

10:28

Otse kell 11.45: Karise ja Stubbi ühine pressikonverents

10:21

TÄNA OTSE | Kaldvee ja Lill jahivad MM-il neljandat võitu

10:10

Prokuratuur laseks telefonikelmide võrgustiku juhi 8,5 miljoni tasumisel vabaks

10:08

Ülevaade: "Plekktrummi" lõppenud hooaja kultuurisoovitused

09:59

KUULA OTSE | Kaljulaid kutsuti ametist tagasi, mis saab edasi? Uuendatud

09:57

Karis: Euroopa tegi Ukraina sõja alguses vea

09:56

Orlando Magic lükkas idakonverentsi esinumbri kuristiku äärele

09:55

Jõhvi viadukti sambad said valgustuse

09:50

Proviisorid: apteekrid võiksid saada HPV-vastase vaktsineerimise õiguse

09:47

Arhitekt Liis Tarbe: kuur on rikka elu tunnistus

09:45

Eesti tahab loobuda sektoripõhistest kliimaeesmärkidest

09:40

Maris Lauri: hinnatõusu ohjeldamise võimalustest

üles
