X!

Saaremaal korraldati koolinoortele ajarännak 1936. aastasse

Eesti
Ajarännak 1936. aastasse Saaremaal.
Ajarännak 1936. aastasse Saaremaal. Autor/allikas: ERR
Eesti

Reedel ületati Kuressaares inimvõimete piire, kui rännati tagasi 90 aasta taha - 1936. aastasse. Täpsemalt oli tegemist ajarännaku üritusega Saaremaa koolinoortele, millest sai osa üle 250 õpilase.

1936. aasta viis Eesti spordivaldkonnas tugevamalt mailmakaardile. Berliini olümpiamängudelt tõid Eesti maadlejad Kristjan Palusalu ja Voldemal Väli koju kokku kolm olümpiamedalit. Just neid sangareid reede hommikul Kuressaare lossihoovis ühiselt tervitati - 1936 aasta stiilis.

"Ajarännak on ainuke meetod, mis kõige paremini õpetab tegelikult ja mitte ainult ajalugu, ka kõiki teisi aineid. See on nagu päris asi, et eriti siin AI maailmas on väga vaja sellist asja, kus nad saavad tunda, kuidas oli neid riideid kanda, mis soengud siis olid, mis toitu siis söödi ja nii edasi," sõnas Ajarännaku korraldaja Kadi Aavik.

Loomulikult oli kohal ka reporter, kelle jaoks oli ühe küsimuse küsimine saarlasest olümpiavõitjalt Voldemar Välilt emotsionaalselt oluline. Kui 1936. aastast kaasaega tulla, siis Veljo Kuivjõgi on see mees, kes tänavu korraldas Voldemar Väli ümbermatmise Stockholmist kodusaarele Kuressaare Kudjape kalmistule.

"Kuigi toonase Voldemariga ei olnud võimalust kohtuda, siis selle tänase Voldemariga on tõesti meeldiv rääkida," reporter Pukspuu Veljo Kuivjõgi.

Enam kui 250 Saaremaa koolinoort said aga päeva jooksul osa väga mitmetest 90 aasta tagustest tegevustest. Küll maadeldi, tehti rividrilli, osaleti võimlemisüritusel, nauditi moeshowd ja võis minna ka doktorist professor Paldroki vastuvõtule.

Õhtul 1936. aasta stiilis peole tulles olid noored kogunud väga erinevaid emotsioone.

"1936. aastast võtaksin kaasa tänapäeva kindlasti riietustiili, sest see on väga elegantne ja väga ilus, kuidas sel ajal riides käidi," ütles Ajarännakus osaleja Davier Anis.

"Kohe kindlasti selle stiili. On nii lummav, et milliseid riideid ja milliseid ehteid inimesed kandsid sel ajal. See on niivõrd ilus," ütles Ajarännakus osaleja Teele Ojamets, lisades, et toonased inimesed võisid puudust tunda telefonidest.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

uus hooaeg

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:20

Zelenski nõuab USA-lt Venemaale rünnakute eest koheseid sanktsioone

22:14

Favoriidi staatuses Nurme: plaan on väga kindel, tulin pealinna valitsema

22:01

ETV spordisaade, 11. september

22:29

Eesti pidi EM-il tasavägises mängus Serbia paremust tunnistama Uuendatud

21:39

Eesti saalijalgpallikoondis alistas sõprusturniiril Montenegro

21:32

Saaremaal korraldati koolinoortele ajarännak 1936. aastasse

21:26

Laupäeval võib sadada vihma ja olla äikest

21:22

ERR Dallases: vabariiklaste vahevalimistel rünnati teravalt demokraate

21:13

Siniakova tegi USA lahtiste võiduga tenniseajalugu

21:05

Michal: uus energeetika- ja keskkonnaminister selgub tõenäoliselt teisipäeval

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

10.09

Lass: eksisime kogu meeskonnaga ja mul on sellest tohutult kahju

11:32

Herem: aasta pärast võib Venemaa kasutada meie vastu X mahus sõjalist jõudu Uuendatud

10.09

Erkki Tori: Venemaa on otsustanud tempot tõsta ja Eesti peab olema valmis

12:51

Ukraina tabas Venemaal Saratovis asuvaid sihtmärke Uuendatud

12:09

Pevkuri soovitus Heremile: luure eelhoiatus ei tohi olla poliitiline tellimus

10.09

Päevakajaliste saadete peatoimetaja: Vaga soovis peale juhtunut saatesse tagasi minna

13:36

Madise valis presidendi kantselei järgmiseks direktoriks Paavo Nõgene

06:17

Venemaale kuuluv Iirimaa rafineerimistehas pidas valitsusega kõnelusi

09:10

Priske kantsleri lahtilaskmisest: loodetavasti ei saa sellest pretsedent

07:11

Vance valmistub presidendivalimisteks ja ründas demokraate

ilmateade

SPORT

22:14

Favoriidi staatuses Nurme: plaan on väga kindel, tulin pealinna valitsema

22:01

ETV spordisaade, 11. september

22:29

Eesti pidi EM-il tasavägises mängus Serbia paremust tunnistama Uuendatud

21:39

Eesti saalijalgpallikoondis alistas sõprusturniiril Montenegro

loe: kultuur

18:54

Rakvere teatri hooaja avaetendus "Vöötrada" räägib lapse kaotusest

18:53

Mari Roosvalti ja Jaan Elkeni ühisnäitus võtab kokku 25 aasta loomingu

17:21

Vaino: juba esimesel Kirjandustänava festivalil oli vaatamata kehvale ilmale palju inimesi

17:09

Galerii: Mats Traadi kodumaja seinale paigaldati mälestustahvel

loe: eeter

15:56

Sleepwalkers: uue loo eest võlgneme tänu peigmehe lõhkisele püksitagumikule

14:29

"Elu loomaaias" autor: avaosas näitame jääkaru Rasputini kosjareisi Taani

13:51

Karolin Kuusik: kooliriietus võiks väljendada natuke ka lapse isikupära

13:05

Uitmõtte ajel lavakooli läinud Monak: pean seal millelegi vastuse leidma

Raadiouudised

18:35

Rakvere teatri hooaeg algab lapse kaotusest rääkiva lavastusega

18:35

Ukrainal õnnestus rünnata seni kättesaamatut piirkonda Venemaal

18:35

Päevakaja (11.09.2026 18:00:00)

18:30

Michal: tõenäoliselt on teisipäevaks uue energeetika- ja keskkonnaministri nimi teada

16:00

Osa väiksemaid parlamendivälised erakondi on valimistel osalemise kinnitanud

15:55

Heremi hinnangul peab Eesti olema valmis Venemaa rünnakuks juba aasta pärast

15:20

Raadiouudised (11.09.2026 15:00:00)

12:35

Jahepuhkus võib kujuneda Eesti turismi uueks võimaluseks

12:30

Nepali üleujutustes kaduma jäänud kahte eestlast pole endiselt leitud

12:30

Aasta esimeses pooles tõusis liikluskindlustuse juhtumite arv 14 protsenti

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo