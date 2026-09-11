Saaremaal korraldati koolinoortele ajarännak 1936. aastasse

1936. aasta viis Eesti spordivaldkonnas tugevamalt mailmakaardile. Berliini olümpiamängudelt tõid Eesti maadlejad Kristjan Palusalu ja Voldemal Väli koju kokku kolm olümpiamedalit. Just neid sangareid reede hommikul Kuressaare lossihoovis ühiselt tervitati - 1936 aasta stiilis.

"Ajarännak on ainuke meetod, mis kõige paremini õpetab tegelikult ja mitte ainult ajalugu, ka kõiki teisi aineid. See on nagu päris asi, et eriti siin AI maailmas on väga vaja sellist asja, kus nad saavad tunda, kuidas oli neid riideid kanda, mis soengud siis olid, mis toitu siis söödi ja nii edasi," sõnas Ajarännaku korraldaja Kadi Aavik.

Loomulikult oli kohal ka reporter, kelle jaoks oli ühe küsimuse küsimine saarlasest olümpiavõitjalt Voldemar Välilt emotsionaalselt oluline. Kui 1936. aastast kaasaega tulla, siis Veljo Kuivjõgi on see mees, kes tänavu korraldas Voldemar Väli ümbermatmise Stockholmist kodusaarele Kuressaare Kudjape kalmistule.

"Kuigi toonase Voldemariga ei olnud võimalust kohtuda, siis selle tänase Voldemariga on tõesti meeldiv rääkida," reporter Pukspuu Veljo Kuivjõgi.

Enam kui 250 Saaremaa koolinoort said aga päeva jooksul osa väga mitmetest 90 aasta tagustest tegevustest. Küll maadeldi, tehti rividrilli, osaleti võimlemisüritusel, nauditi moeshowd ja võis minna ka doktorist professor Paldroki vastuvõtule.

Õhtul 1936. aasta stiilis peole tulles olid noored kogunud väga erinevaid emotsioone.

"1936. aastast võtaksin kaasa tänapäeva kindlasti riietustiili, sest see on väga elegantne ja väga ilus, kuidas sel ajal riides käidi," ütles Ajarännakus osaleja Davier Anis.

"Kohe kindlasti selle stiili. On nii lummav, et milliseid riideid ja milliseid ehteid inimesed kandsid sel ajal. See on niivõrd ilus," ütles Ajarännakus osaleja Teele Ojamets, lisades, et toonased inimesed võisid puudust tunda telefonidest.