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Michal: uus energeetika- ja keskkonnaminister selgub tõenäoliselt teisipäeval

Eesti
Reformierakonna esimees ja peaminister Kristen Michal.
Reformierakonna esimees ja peaminister Kristen Michal. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Järgmise energeetika- ja keskkonnaministri nimi selgub teisipäeva hommikuks, ütles peaminister Kristen Michal. Ühegi võimaliku kandidaadi nime ta veel ei nimetanud. Samuti ei välistanud ta Reformierakonna ministrite ümberpaigutamist valitsuses.

Peaminister ütles, et on pakkunud ministriportfelli ettevõtjale ja endisele riigiametnikule Taavi Kotkale, kes ütles ära. Kas äraütlejaid on veel ja kui palju on võimalikke kandidaate, seda peaminister ei avanud. Ta ei välistanud võimalust, et valitsuses tehakse vangerdus nii, et energeetika- ja keskkonnaministri koha saab keegi praegustest ministritest.

"See ei ole iseenesest kuidagi välistatud, ega ennenägematu, et kui valimisteni on väga lühike aeg, siis üks valitsuskogemusega inimene võtab teise valdkonna kanda ja siis tuleb keegi juurde. Kõik võimalused täna on avatud. Ma konsulteerin inimestega erakonnas ja ka väljaspool - väliste ekspertidega ja teisipäeva hommikul pakun lahenduse," lausus Michal.

Sotsiaaldemokraatide esimees Tanel Kiik ütles, et uuel ministril läheb sisseelamiseks vähemalt paar kuud, kuid poole aasta pärast on juba riigikogu valimised. See tähendab, et oma haldusalaga kiiresti hakkama saavat inimest pole ilmselt kerge leida.

"Kindlasti siis kaalutakse ministrikohtade liitmist, kaalutakse võib olla ministeeriumite vahel muudatusi. Aga nagu öeldud, siis olukorras, kus valimisteni on niivõrd vähe aega on oluline, et see minister oleks võimalikult hästi kursis selle valdkonnaga. Kas samas valdkonnas töötanud riigikogu tasandil või varasema ministrikogemusega," ütles Kiik.

Poliitikud on rääkinud, et kliimaministeeriumit võib juhtima hakata majandusminister Erkki Keldo, kelle sõnul on tegu opositsiooni spinniga. Samuti on räägitud uuest naisministrist. SA Liberaalne Kodanik juht Tarmo Jüristo sõnul oleks ministrite ümber paigutamine võimalik, kuid see teeb asja keeruliseks.

"Neid kombinatsioone võib arutada ja mõelda ja tõepoolest see naisministri toomine on kindlasti asi, mis on kaalutluse all," sõnas Jüristo.

Jüristo sõnul võiks ministriks saada pigem tuntud ja poliitikas kogenud inimene.

"Minna ja võtta nüüd enne valimisi kuueks kuuks selline väga suur ja keeruline ministeerium, olukorras, kus meil on tulemas ka talvekuud, kus saavad olema jälle üleval teemad elektri hindade ja sooja hindade ja kõige muu osas, siis see ei ole lihtne töökoht," ütles Jüristo.

Jüristo sõnul tuleks nii opositsiooni väljaütlemiste kui koalitsiooni sammude puhul arvestada seda, et aktiivne valimiskampaania on alanud.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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