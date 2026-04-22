Ehitushinnad tõusid esimeses kvartalis kaks protsenti

Esimeses kvartalis tõusis ehitushinnaindeks 2025. aasta neljanda kvartaliga võrreldes 0,5 protsenti ja võrreldes 2025. aasta esimese kvartaliga kaks protsenti. Ehitushinnaindeksit mõjutas esimeses kvartalis kõige rohkem töötajate palgatõus, aga ka materjalide hinnatõus.

Remondi- ja rekonstrueerimistööde hinnaindeks tõusis selle aasta esimeses kvartalis võrreldes 2025. aasta neljanda kvartaliga 0,3 protsenti ning võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga 2,2 protsenti.

Ehitushinnaindeks väljendab ehitustegevuse maksumuse muutust ehitusplatsi otsekulude tasemel, mis jaotatakse kolme põhigruppi: tööjõud, ehitusmasinad ja -materjal. Ehitushinnaindeksi arvutamisel kaasatakse neli ehitiste gruppi: eramud, korruselamud, tööstus- ja ametihooned. Remondi- ja rekonstrueerimistööde hinnaindeksi puhul on vaatluse all ametihooned.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Ülo Pauluse sõnul mõjutasid esimeses kvartalis ehitushinnaindeksi tõusu võrreldes eelneva kvartaliga enim taas kasvama hakanud töötajate palgakulud, aga ka ehitusmaterjalide hinnatõus, mis andsid mahuliselt kogu indeksi tõusust kokku 89 protsenti. "Palgakulude kasvule aitasid kaasa ka jaanuaris välja makstud eelmise aasta tulemustasud," täiendas Paulus.