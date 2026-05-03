Võrumaal toimus robootikapäev ja leiutamise festival

Ligi 250 leiutamise ja robootika huvilist noort üle Eesti kohtusid Võrus, kus toimus üheksas Võrumaa robootikapäev ja leiutamise festival. Korraldajate hinnangul on robootika hea võimalus tuua noored tehnoloogia alade juurde.

Sõbrad Martin ja Georg on tõsised tehnikahuvilised, lausa nii, et Georg ostis oma raha eest kuus aastat tagasi Lego. Nüüd ehitasid nad mäkketõusu robotit.

"Ehitada on aega kolm ja pool tundi ja ise peab kõik kohapeal tegema, et kodus saab ainult plaani valmis teha," märkis Martin. 

15-aastane Martin märkis, et alustas robootikaga juba 10 aastat tagasi.

Robootika eestvedaja Võrumaal Triinu Grossmann alustas robootikapäevade korraldamisega 2016. aastal.

"Rõuge koolis meil oli 48 õpilast robootikapäeval ja nüüd juba teist aastat on meil siis Võrumaa robootikapäev ja leiutamise festival. See on kasvanud suureks kogupere ürituseks, kus lisaks robotivõistlusele on ka leiutamise võistlus ning kõik meie kogukonna liikmed saavad osaleda nutipesades," rääkis ta.

EWERS-i kutsehariduskeskuse elektroonika nutipesas käis tõsine õppetöö. 9-aastane Albert pani kondensaatorit kokku. Muidu on Albert juba igasugu roboteid leiutanud.

"Ma olen robootikas leiutanud selliseid Lego-roboteid, mis liiguvad," ütles ta.

Nutipesa juhendaja Aare Pedras tõdes, et kõige olulisem on noorte huvi ja et õppejõul tuleb proovida olla huvitavam kui internet.

"Tuleb proovida lihtsalt. Tulekesed – kui ta näeb, et midagi vilgub ja ta oma kätega teeb, see on ka juba elamus. Internetis on niisama, et vaatab teiste tööd, aga kui enda tööd teed, siis on hoopis teine asi," sõnas Pedras.

Kogu ettevõtmise eesmärk on tuua noored tehnoloogia alade juurde.

"Laste huvi tehnoloogia vastu on alati olnud suur ja ma arvan, et meil on järjest rohkem võimalusi sellega tegeleda ja me vähemasti loodame, et see muudkui kasvab," märkis Grossmann.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

