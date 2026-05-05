Vakra pole otsustanud, kas ta kandideerib taas keskkonnaameti juhiks

Keskkonnaameti peadirektorina töötava Rainer Vakra ametiaeg lõppeb sel aastal ning ametisse otsitakse konkursiga uut inimest. Vakra pole veel otsustanud, kas ta uueks ametiajaks kandideerib.

Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutas välja konkursi keskkonnaameti peadirektori ametikohale. Praegu on ameti peadirektor Rainer Vakra.

Vakra töötab keskkonnaameti peadirektorina 1. jaanuarist 2022 , mis tähendab, et koos tänavuse aastaga saab läbi tema ametiaeg, mis seaduse järgi on avaliku teenistuse tippjuhil viis aastat.

Vakra ütles, ERR-ile, et kuivõrd tema teenistussuhe keskkonnaameti peadirektorina kestab 31. detsembrini, siis seni keskendub täielikult sellele tööle, ning otsust uuesti kandideerimiseks pole ta veel teinud

Kuivõrd kandideerida soovijad peavad esitama dokumendid hiljemalt 20. maiks, siis väga pikalt mõelda ei saa. Vakra sõnul teeb ta oma otsuse lähiajal ja läbimõeldult.

Aastal 2021 poliitikast taandunud Vakra kuulus aastatel 2005 kuni 2012 Keskerakonda ning aastatel 2013 kuni 2021 Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda. Küsimusele, kas ta kaalub naasmist poliitikasse, kui ta keskkonnaameti juhina ei jätka, vastas Vakra eitavalt.

Kõigil, kes keskkonnaameti uueks peadirektoriks soovivad kandideerida, peab olema magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase, vähemalt viieaastane organisatsiooni juhtimise kogemus ning inglise keele oskus vähemalt C1 ehk kõrgtasemel. Kandideerijad peavad muu hulgas esitama kuni kaheleheküljelise essee teemal "Minu viie aasta visioon keskkonnaameti peadirektorina".

Konkursiteates on märgitud, et peadirektor kujundab keskkonnaametist kliendikeskse, teenuspõhise, väärtuspõhise ja teadmuspõhise organisatsiooni, tagab kriisideks valmisoleku ning veab eest innovatsiooni ja tehisaru võimaluste rakendamist.