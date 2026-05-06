Harku vallas moodustasid Isamaa, EKRE ja Keskerakond uue koalitsiooni

Harku vallas moodustasid uue koalitsiooni Erakond Isamaa, Keskerakond ja EKRE, kes sõlmisid koalitsioonilepe sõlmiti aastani 2029.

Uue koalitsiooni moodustamine sai võimalikuks pärast seda, kui valimisliidu Ma armastan Harku valda kahe liikme otsus senisest koalitsioonist lahkuda muutis volikogu jõujooni. Uuel koalitsioonil on 21-liikmelises vallavolikogus 12 kohta: üheks Isamaa, kaks Keskerakonna ja üks EKRE esindaja.

Isamaa erakonda astusid Harku vallavolikogu esimees Katrin Graverson ja volikogu liige Kadi Soop. Lisaks liitusid Isamaaga Aadu Kana ja Riho Saksus.

Vallavanemaks valitud Isamaa Harku osakonna esimehe Erik Sandla sõnul on uue koalitsiooni eesmärk taastada Harku valla juhtimises töörahu, usaldus ja sisuline koostöö.

"Harku vald vajab rahulikku, professionaalset ja elanike huvidest lähtuvat juhtimist. Meie eesmärk on vähendada tarbetut bürokraatiat ja valitsemiskulusid, taastada vallavalitsuses ning selle allasutustes normaalne töökeskkond ning keskenduda otsustele, mis parandavad Harku valla inimeste igapäevaelu," ütles Erik Sandla.

Koalitsioonileppes on prioriteetidena kokku lepitud elanikkonnakaitse ja kriisivalmiduse tugevdamine, ettevõtluskeskkonna arendamine, läbimõeldud planeerimine, kvaliteetse hariduse tagamine, avaliku ruumi arendamine, perede ja eakate toetamine ning valla maksutulu suurendamine.

Abivallavanemateks kinnitas volikogu Vello Viiburgi, Kadi Soopi ja Riho Saksuse