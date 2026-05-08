Kärt Pormeister: laps ei ole tõuhobune

Sildarude spordipere saaga võttis mõned päevad tagasi ootamatu pöörde, kui ilmnes, et Tõnis Sildaru on vahepeal avastanud, et eksisteerib selline nähtus nagu spordieetika, märgib Kärt Pormeister Vikerraadio päevakommentaaris.

Tõnis Sildaru viitas nn salasalvestusi puudutavale spordieetika reeglile ning heitis Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusele (EADSE) ning suusaliidule ette, miks nood pole reageerinud sellele, et alaealine laps salvestas aastaid tagasi vestlusi oma treenerist isaga.

Sellest saab järeldada mitut olulist asja. Esiteks, et need salvestused on autentsed. Teiseks, et Tõnis Sildaru oli enda hinnangul parasjagu treeneri rollis, kui ähvardas oma lapsele teiste ees kere peale anda, palus tal pe**e minna ja tal na**ui tõmmata, näitas talle korduvalt keskmist näppu, nimetas teda rumalaks, peedistas teda selle eest, et Kellyl oli toona vaid 30 000 jälgijat Instagramis ja muud toredat.

Vaimses väärkohtlemises võib ehk kõige hullemaks pidada seda, et Tõnis Sildaru käitumismustri osaks olid enesetapuähvardused, millega ta laste ja nende ema käitumist üritas kontrollida.

EADSE saatis Tõnis Sildaru seepeale reljeefselt pimedasse kohta ning osutas muu hulgas faktile, et tippspordis ei tolereerita isegi hobuste väärkohtlemist, mistõttu peaks Tõnis spordieetikast rääkides pigem peeglisse vaatama.

Harju maakohus seevastu just rõhutas 2021. aastal Tõnis Sildarule, et laps ei ole tõuhobune, kes vanemale kasumit peaks teenima. Mis last ja hobust tippspordis selgelt eristab, on see, et hobuse puhul me ei räägi majanduslikust väärkohtlemisest, kui hobuse tööga väljateenitud raha jääb vaid omanikule. Laste puhul seevastu ei ole eetiliselt ega juriidiliselt aktsepteeritav see, et vanem paneb oma alaealise lapse enda kasuks tööle ning võtab lapselt kogu teenitud raha lihtsalt käest. Tõnis Sildaru aga just nii tegigi.

Seepärast ongi praegu veel käimas kriminaalmenetlus, mis puudutab riigi süüdistust Tõnis Sildaru vastu oma tütre vara omastamises. Nagu Tõnis Sildaru seda soovis, on see menetlus avalik. Kohtuotsust on oodata mai lõpus, kuid võit pole Tõnis Sildaru jaoks võimalik. Seda lihtsal põhjusel: ta käitus valesti nii moraalselt kui ka juriidiliselt ning kes vastupidist julgeb väita, pole faktidega kursis.

Varaküsimustest ehk olulisemgi on see, et Tõnis Sildaru oli tütre varadest sisuliselt tühjaks kantinud. 2019. aasta alguse seisuga oli Kelly Sildaru kontole alles jäänud vaid napilt üle 6000 euro. Seda kontekstis, kus ainuüksi auhinnarahasid ja sportlasele mõeldud preemiaid oli neiu aastate jooksul võitnud üle 100 000 euro. Sellele lisaks oli Kelly kontole laekunud sadades tuhandetes sponsorrahasid ning stipendiume. Meenutame, et maailmatasemele jõudis Kelly Sildaru juba 10-aastaselt.

Kokku kandis Tõnis Sildaru aastate jooksul oma tütre kontolt enda kontole üle 400 000 euro. Lisaks kandis Tõnis Sildaru Kelly kontole laekunud sponsorrahasid edasi MTÜ-le Kelly & Henry Sildaru Suusaklubi, millega Kellyl puudus igasugune seos. Kellyt ei võetud isegi selle MTÜ tavaliikmeks, kui ta avalduse esitas. Seetõttu keeldus raamatupidaja Kellyle infot andmast, kui noor naine püüdis teada saada, mida tema sponsorrahadega MTÜ-s tehtud on.

Seega polnud Kellyl sisuliselt mingit vara alles jäänud, kui ta 2019. aastal isa vastu esimest korda kohtusse läks. See vaidlus lõppes kompromissiga, mille tulemusel kanti Kelly nimele seni vaid Tõnisele kuulunud maja. Tõnis Sildaru argument alaealise lapsega kaubeldes oli, et kõik, mis on vanema oma, on vanema surma korral lapse oma. See väide on väär. Lapsevanem ei pea täiskasvanud lapsele, kes pole enam vanema ülalpeetav, mitte midagi pärandama. See tähendab, et isa oli oma tippsportlasest alaealise tütre teenitust põhimõtteliselt tühjaks kantinud enne, kui laps jõudis täisealiseks saada.

2020. aastal esitas Tõnis Sildaru hoopis ise Kelly Sildaru vastu hagi, üritades väita, et Sildarude pere käitas sisuliselt oma alaealiste lastega pereäri, millest saadud tulu tuleks jaotada kõigi vahel ühiselt.

Harju maakohus märkis 2021. aastal selle peale muu hulgas: "Kohtu hinnangul on ebamoraalne ja taunitav alaealiste laste arendamine sarnaselt tõuhobustega eesmärgil, et lapsed teeniks nendesse panustatud raha hiljem oma tööga nn seltsingule kasumiga tagasi." Maakohus saatis Tõnise pikalt. Tõnis vaidles edasi, kuid ka ringkonnakohus saatis Tõnise pikalt. Riigikohus aga keeldus Tõnise kassatsiooni menetlusse võtmast.

Signaal kohtusüsteemilt oli väga selge: nii need asjad ei käi. Ometi ajas Tõnis oma jonni edasi ning rõhutas veel näiteks 2024. aastal telesaates "Täistund", et alaealise Henryga ta kuidagi teisiti ei teinud. Miks peakski, küsis Tõnis, kuigi kohtud olid talle kahes astmes põhjalikult selgitanud, miks peaks teisiti tegema.

Reaalsuses ei olnud muidugi mingitest "kokkulepetest" oma väikeste lastega isegi teoorias haisu, sest oma alaealisele tütrele rõhutas Tõnis muu hulgas, et tema, Tõnis, on Team Sildaru kapten ja tema otsustab. Ta valetas tütrele, et kõik lepingud on Team Sildaru nimel, kuigi see polnud tõsi, lepingud olid kas Kelly või Henry nimel ning juriidiliselt polnud olemas sellist asja nagu Team Sildaru.

Kui mõned kommentaatorid on ahastanud, et millest Tõnis ise üldse elatuma pidi, siis neil tasub teada, et aastatel 2015–2019 teenis Tõnis umbes 2500 eurot kuus neto. Selline summa kujunes kolmest põhilisest tuluallikast: miinimumpalga ulatuses tasu suusaliidust, kopsakad päevarahad välislaagrite eest ning treeneritöö preemiad EOK-lt ja kultuurkapitalilt.

"Tõendite pinnalt on selge, et Tõnis ei tahtnud lihtsalt tasu, ta tahtis tütre najal rikkaks saada."

Milles siis probleem? Kaubeldes lapsega rõhutas Tõnis Sildaru, et tema on 20 000 eurot kuus väärt, kuigi lepiks 10 000 euroga. Tõnis nägi end välismaa treenerina ning võrdles end teiste hulgas toonase Šveitsi suusakoondise peatreeneriga. Tõendite pinnalt on selge, et Tõnis ei tahtnud lihtsalt tasu, ta tahtis tütre najal rikkaks saada.

Summa, mida Kelly Sildaru praegu veel kestvas menetluses tsiviilhagi korras nõuab, puudutab raha, mis seisab või peaks seisma MTÜ Kelly & Henry Sildaru Suusaklubi kontol. Kusjuures MTÜ kontol on raha kokku rohkem kui Kelly nõue ja Henry sponsorrahade maksimaalne kogusumma kokku. Viimase kohta andis Henry Sildaru kriminaalmenetluses ütlusi, et tema sponsorrahasid MTÜ-s ei saanud kokku olla rohkem kui 100 000 euro ulatuses. Kelly nõue on umbes 211 000 eurot.

Viimase majandusaasta aruande järgi oli MTÜ-l 31.05.2025 seisuga varasid kokku ca 316 000 eurot. Sestap on väga veider, et näiteks Urmas Sõõrumaa on kutsunud toetajaid üles seda raha annetama. See raha on, või vähemalt peaks olema, jätkuvalt MTÜ kontol olemas. See istub seal sisuliselt pantvangis.

Paraku ei ole Tõnis Sildaru väärkohtlemine piirdunud vaid majandusliku vägivallaga. Tõendeid leidub nii lapse kehalise väärkohtlemise kui ka vaimse väärkohtlemise kohta. Majanduslik ja vaimne vägivald kipuvadki reeglina käsikäes käima, mistõttu pole kogu see lugu vaid vaidlus raha pärast. See on palju inetum ja kohutavam, kui meediast paistnud on.

See kõik pole vaid tippspordimaailma teema, see on tänapäeval relevantne ka sotsiaalmeedia kontekstis. Nagu Tõnis Sildaru kuriteokaebused tütre suhtes näitavad, võib mõni vanem lükata oma väikese lapse sotsiaalmeediasse raha teenima ning hiljem väita, et lapsenimeline konto kuulub hoopis vanemale, kontol olevate vanema tehtud fotode autoriõigused niisamuti. Laps siis kas ostku välja vanemalt konto kasutusõigus ja fotode litsentsid või jagagu elu lõpuni kontrolliva vanemaga kogu sotsiaalmeediast laekuvat tulu. Sellest ka väike äriidee laiemalt kõikidele lapsevanematele: kui teete oma lapsest pilte või videosid, ärge unustage nende eest lapselt hiljem litsentsitasu küsida.

