Kristen Michal: vastus opositsiooni fraktsioonide esimeeste kirjale

Kristen Michal vastas avalikule kirjale , milles opositsioonierakonnad esitasid küsimused ja infopäringu seoses moonavahenduslepingute juhtumiga. Michal kirjutab, et sai teada mürsuhangetega seotud probleemidest riigikontrolli raportist ja seejärel palus kaitseministri, kaitseväe juhataja ja RKIK-i juhi valitsuskabinetile selgitusi andma.

Hea opositsioon. Ukraina võitleb kogu vaba maailma eest. Soojas toas, voolava vee ja toimiva elektriga kipub vahel ununema, et teised valavad verd. Ukraina kiire aitamine on olnud üldrahvalik pingutus ja nii peab ka jääma.

Ukrainale moona hankides jooksevad riigid võidu aja ja Venemaaga. Selles on riske. Kahtlusteta on riske. Riske tuleb aga ka ausalt teadvustada. Paraku valitsusele ja riigikogule ei teadvustatud eelarveriske ning see oli vale.

Ukraina aitamine ei tohi jääda soiku. Küsigem endalt: mida me ootaks oma partneritelt, kui Eesti oleks sellises olukorras? Kas me loodaks, et meie sõbrad teeks kõikvõimaliku, et meid aidata, et suure vastasega vere hinnaga võideldes oleks meil veidi laskemoona? Kas me oleksime pettunud, kui meie sõbrad ei tahaks meie aitamiseks riske võtta? Ma pole nõus nendega, kes juba 2024. aastal oleksid liigsete riskide tõttu olnud nõus loobuma Ukraina laskemoona hankimisest.

Olen alati valmis vastama kõigile küsimustele ja ma tahan ka ise paljudes asjades selgust saada.

Olen kriitiline ja nõudlik nagu avalikkus.

Minister on võtnud poliitilise vastutuse, raamatupidamist on uurinud riigikontroll ja teeb seda veel. Selgust loob kaitseministeerium, kriminaalasja on avanud Eesti riigiprokuratuur ja Euroopa prokuratuur, lisaks selgitavad asju kaks erikomisjoni riigikogus ja riigikaitsekomisjon.

Ukraina aitamise riskid tuleb ausalt kirja panna, kuid kindlasti ei tohi lõpetada aitamist, sest kui me ei aita argusest või poliitmängurlusest neid, kes valavad verd ka meie eest, pole me ajaloo silmis väärt rohkem kui närakad, kes Ukrainat ründavad.

Vastused leiate iga küsimuse järel. Võtsin küsimused uudistest, kirja mille olite mulle saatnud, saatsite kusagile mujale.

Millal informeeris kaitseminister teid Dataseliga seotud probleemidest? Millal briifis prokuratuur ja politsei teid algatatud kriminaalmenetlustest? Miks otsustasite seda avalikuse eest varjatuna hoida?

Vastus:

Sain teada mürsuhangetega seotud probleemidest riigikontrolli raportist. Seejärel palusin kaitseministri, kaitseväe juhataja ja RKIK-i juhi valitsuskabinetile selgitusi andma.

Kriminaalmenetlust ei vii Eestis läbi poliitiline võim. Vastavalt seadusele saab kriminaalasja algatamisest ja selle käigust teavitada seda juhtiv asutus ehk prokuratuur.

Kuidas esitles kaitseminister 2025 veebruaris ARCA tehasest moonaostmise ideed valitsuses ja millal saite teada, et selle tehinguga on majanduslikult seotud ka Jaanus Rahumägi ettevõte?

Vastus:

Valitsuskabinetis avas teema välisminister: Ukraina vajab täiendavat abi raskel ajal. Lepiti kokku 10 000 mürsu saatmine nii kiiresti kui võimalik. Kaitseminister sai kabinetilt ülesande korraldada mürsuabi Ukrainale. Jaanus Rahumägi ettevõtte majanduslikust seotusest pole mul ega valitsuskabinetil infot. Valitsuskabinetti sellest, kust moona hangitakse, ei teavitata. Analoogia teedehangete või ehitushangetega - neid ei korralda poliitikud.

Kas olete Jaanus Rahumägiga kaitsevaldkonna hangete üle suhelnud või on teie teada teinud seda kaitseminister?

Vastus:

Ma ei ole suhelnud seoses kaitsevaldkonna hangetega Jaanus Rahumägiga.

Küsimuse teisele poolele saate vastuse küsida kaitseministrilt, ilmselt mõtlesite siiski eelmist kaitseministrit.

Kaitseminister mainib ajakirjanduses, et 91 miljoni euro eest tehingute tegemine aitas ARCA-le tehase rajamiseks heast küljest näidata. Samal ajal on teada, et Rheinmetal ja BAE Systems loobusid tehaste ehitusest, kuna riik ei soostunud ostukohustust andma. Miks otsustas valitsus Rheinmetali või BAE Systems mitte sarnaselt "Eestit heast küljest näidata"?

Vastus:

Sellekohast arutelu minu juhitavas valitsuskabinetis ei ole peetud.

Kuidas Kiviõlisse tehase rajamine edeneb? Millal on oodata 300 miljoni euro investeeringu ja 1000 töökoha lubaduse realiseerumist? Kas teil on põhjust uute detailide ja teadmiste avalikuks tuleku tagajärjel üle vaadata Kiviõlisse ehitatava laskemoonatehase tehtud otsus?

Vastus:

Kiviõlisse rajab riik siiski kaitsetööstuspargi, erainvestorid rajavad sinna oma tehased. Seega investeeringuotsused tehastesse teevad ettevõtjad, mitte riik.

Kas valitsuse poolt tehtud ARCA otsuse puhul võib osutuda tõeks, et tehast ei planeeritudki kunagi teha, vaid see oli lihtsalt administratiivne kate, mille varjus viia ellu moonatehinguid, kus kaitseministril oli selge huvide konflikt?

Vastus:

Valitsus ei ole langetanud ARCA otsust.

Ajakirjanduses ilmunud artiklis selgus, et kaitseminister refereeris pidevalt, et peaminister nõuab kiireid tarneid ARCA tehasest. Kas kaitseminister tegutses teie survel või tegutses omaalgatuslikult kui pidevalt kordas, et peaminister survestab ja seetõttu on moonahangetega kiire?

Vastus:

Loomulikult küsisin ma valitsuskabinetis ja küsis ka ajakirjandus, kas Ukrainale lubatud abi on juba kohal. Peaminister ega valitsuskabinet ei nõua tarneid spetsiifilisest tehasest ega tootjalt, need selgitatakse läbi hankemehhanismide RKIK-is.

Sõda käib viiendat aastat ja Ukraina vajab meie abi kogu aeg, võideldes ka meie vabaduse eest. Sõja alguses antud Javelinid sisuliselt aitasid peatada Vene tankid Kiievi all. See oli meie kiire ja vahetu abi. Iga Eesti valitsus peab käituma sama otsustavalt.

ARCA omanik on olnud korruptsiooni eest süüdi mõistetud. Milliseid kontrollimehhanisme nõudsite peaministrina kaitseministrilt, et korruptsiooni ja maineriski vähendada? Kogenud poliitikuna olete võimalikust riskist teadlik, kuidas sai juhtuda, et läbi Jaanus Rahumägi seotuse korruptsioonirisk hoopis kasvas?

Vastus:

Seaduste täitmist ei pea kelleltki täiendavalt nõudma. Kaitseministeerium järgib korruptsiooni ennetusel Eesti Vabariigi seadusi ning teeb koostööd õiguskaitse- ja julgeolekuasutustega.

Jaanus Rahumägi on pikaaegne Reformierakonna liige ja toetaja. Tehingutest on ilmnenud karjuv huvide konflikt. Kuidas konkreetselt takistasite kaitseministrit antud ärisidemete mitteloomiseks?

Vastus:

Kaitseminister allub otsuseid tehes samadele korruptsiooni ennetavatele reeglitele nagu iga minister ja parlamendiliige, vallavanem või linnapea.

Eesti on korruptsiooni tajumise indeksis maailmas kõrgel 13. kohal. Ennetus, reeglid ja järelevalve toimivad. Neid reegleid peavad kõik täitma ja nende täitmist järgivad Eestis selleks seadusega määratud asutused.

Jaanus Rahumäel on Reformierakonna kaitse- ja julgeolekupoliitika võrgustikus üsna otsene positsioon: näiteks 2025. aasta valitsuskoalitsiooni konsultatsioonides oli ta ESC Global Security esindajana kaasatud sisejulgeoleku ja turvalisuse teemasse. Milliseid seisukohti ta esindas?

Vastus:

Koalitsioonilepingu koostamisel küsiti seisukohti väga laialt ringilt ettevõtjatelt. Jaanus Rahumägi on märgitud osalema sisejulgeoleku- ja turvalisuse teemal. Tema võimalik panus konsultatsioonidel on mulle teadmata.

Kuidas tekkis kaitseministril kontakt ettevõttega Oculus Stretegic Solutions, mis taotles Dataseli moonapakkumise vahendamist? Kas võite veendunult väita, et see kontakt ei saabunud Jaanus Rahumäe vahendusel?

Vastus:

Mul puudub info väidetava kontakti tekkimisest, minuni ega valitsuskabinetini sellist infot toodud ei ole. Sellekohane küsimus tuleb esitada varasemale ministrile.

Miks kaitseminister nõudis Kreeka ettevõtte Nordeto lülitamist vahendajana Dataseli tehingutesse ning kuidas kaitseministril see kontakt tekkis?

Vastus:

Mul puudub info väidetava kontakti tekkimisest või sellisest nõudmisest, valitsuseni ega minuni sellekohast infot toodud ei ole. Sellekohane küsimus tuleb esitada varasemale ministrile.

Ajakirjanduse andmetel tegeles kaitseminister aktiivselt tehingute suunamisega läbi Signali grupi ning isikliku emaili. Kas te teete oma volitusi kasutades nende vestluste sisu parlamendi komisjonidele kättesaadavaks?

Vastus:

Demokraatlikus riigis ei ole ega tohi olla peaministril volitusi teiste sõnumeid ja kirju lugeda ega avalikustada. Sõnumisaladust tohib murda vaid seaduses ettenähtud juhtumitel ja kohtuliku kontrolliga kriminaalmenetluses.

Miks jätkusid maksed Dataselile pärast RKIK-i ettepanekut kaaluda tehingute lõpetamist seoses riskidega? Nüüdseks on ajakirjanduse vahendusel selgunud, et RKIK tegi vastava ettepaneku kirjalikult vähemalt kaks korda.

Vastus:

Olen samuti kriitiline ja soovin sellele küsimusele vastust RKIK-ist. Vastuse laekudes edastan ka avalikkusele.

RKIK eelmine direktor lahkus ametist 2025. aasta suvel. Uue direktori määramisega venitas Riigikantselei poolt juhitav tippjuhtide komisjon enam kui pool aastat, et ametisse määrata Elmar Vaher. Miks otsustasite protsessiga venitada ning mis põhjustel kaalus üles Elmar Vaheri määramine RKIK-i direktoriks riski kaitsehangete pidurdumiseks?

Vastus:

Tippjuhtide komisjoni tööd ega tempot ei korralda valitsus, vaid ametnikud. Elmar Vaher on varasema politseijuhi kogemusega ja kindlasti võimeline looma selguse valitsust ja riigikogu ning avalikkust huvitavates küsimustes.