Paramount sai Warneriga ühinemiseks rohelise tule

Lepingu kohaselt peab Paramount tootma vähemalt 30 filmi aastas ja tagama, et teatud protsent neist valmiks USA-s. Paramount lubas luua ka toimetusliku sõltumatuse nõukogu, mis hakkab jälgima CBS Newsi ja Warner Bros. Discoveryle kuuluvat uudistekanalit CNN-i, vahendas BBC.

Leping peaks nüüd kõrvaldama viimased takistused firmade ühinemisel ning kaks Hollywoodi legendaarset filmistuudiot peaksid koonduma ühe emafirma alla.

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et veel septembri alguses polnud märke sellest, et California peaprokurör Rob Bonta ja Paramounti tegevjuht David Ellison võiksid jõuda kokkuleppele. Bonta juhtis koos 11 teise osariigiga kohtuasja, mille eesmärk oli konkurentsireeglite rikkumise tõttu ühinemine peatada.

Kõnelused olid ummikus ja Ellisoni jaoks hakkas aeg otsa saama. Ta seisis silmitsi kulukate kohustustega, millele tema ettevõte oli ühinemistehingu sõlmimiseks alla kirjutanud. Kui tehingut poleks 1. oktoobriks lõpule viidud, oleks Paramount pidanud maksma Warneri aktsionäridele 650 miljonit dollarit kvartalis ehk ligikaudu 7 miljonit dollarit päevas.

Samas jäi ka Bonta surve alla, kuna Paramount ähvardas Californiast lahkuda. Allikate teatel pidas Paramount kõnelusi Tennessee osariigi ametnikega. Väidetavalt kartis ka California osariigi kuberner Gavin Newsom, et Paramounti lahkumine kahjustaks osariigi majandust.

Newsom muretses veel, et Bonta võib kohtus kaotada ning tegutses kohati poolte vahel mitteametliku vahendajana, märkisid asjaga kursis olevad inimesed.

Lõpuks tegi Ellison eelmisel nädalal olulise järeleandmise ja pakkus, et Paramount investeerib järgmise viie aasta jooksul täiendavalt vähemalt 1,5 miljardit dollarit USA-sisesesse filmitootmisse. Lisaks lepiti kokku mitmesugustes tingimustes, mis puudutavad näiteks meediaväljaannete sõltumatust ja meelelahutustöötajate toetusi.

Ellison tuli siiski olukorrast välja võitjana, sest lõplik kokkulepe ei nõua Paramountilt suuri struktuurseid muudatusi, mida Bonta oli varem nõudnud. Kokkuleppe järel loodab Paramount tehingu lõpetada umbes kahe nädala jooksul, mis võimaldaks ettevõttel vältida suuremat osa lepingujärgsetest viivistasudest.

Ellison ise tänas Bontat ja Newsomit ning teatas, et Paramounti ja Warneri peakorter hakkab asuma Los Angeleses.