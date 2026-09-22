X!

Paramount sai Warneriga ühinemiseks rohelise tule

Välismaa
Legendaarne Warneri logo
Legendaarne Warneri logo Autor/allikas: SCANPIX/AFP/MARIO TAMA
Välismaa

USA meediafirma Paramount lahendas kohtuasja mitme USA osariigiga, mis avas tee ettevõtte ühinemisele Warner Bros. Discoveryga. Tehingu tulemusena lähevad kaks Hollywoodi tugisammast Ellisoni perekonna kontrolli alla.

Lepingu kohaselt peab Paramount tootma vähemalt 30 filmi aastas ja tagama, et teatud protsent neist valmiks USA-s. Paramount lubas luua ka toimetusliku sõltumatuse nõukogu, mis hakkab jälgima CBS Newsi ja Warner Bros. Discoveryle kuuluvat uudistekanalit CNN-i, vahendas BBC.

Leping peaks nüüd kõrvaldama viimased takistused firmade ühinemisel ning kaks Hollywoodi legendaarset filmistuudiot peaksid koonduma ühe emafirma alla.

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et veel septembri alguses polnud märke sellest, et California peaprokurör Rob Bonta ja Paramounti tegevjuht David Ellison võiksid jõuda kokkuleppele. Bonta juhtis koos 11 teise osariigiga kohtuasja, mille eesmärk oli konkurentsireeglite rikkumise tõttu ühinemine peatada.

Kõnelused olid ummikus ja Ellisoni jaoks hakkas aeg otsa saama. Ta seisis silmitsi kulukate kohustustega, millele tema ettevõte oli ühinemistehingu sõlmimiseks alla kirjutanud. Kui tehingut poleks 1. oktoobriks lõpule viidud, oleks Paramount pidanud maksma Warneri aktsionäridele 650 miljonit dollarit kvartalis ehk ligikaudu 7 miljonit dollarit päevas.

Samas jäi ka Bonta surve alla, kuna Paramount ähvardas Californiast lahkuda. Allikate teatel pidas Paramount kõnelusi Tennessee osariigi ametnikega. Väidetavalt kartis ka California osariigi kuberner Gavin Newsom, et Paramounti lahkumine kahjustaks osariigi majandust.

Newsom muretses veel, et Bonta võib kohtus kaotada ning tegutses kohati poolte vahel mitteametliku vahendajana, märkisid asjaga kursis olevad inimesed. 

Lõpuks tegi Ellison eelmisel nädalal olulise järeleandmise ja pakkus, et Paramount investeerib järgmise viie aasta jooksul täiendavalt vähemalt 1,5 miljardit dollarit USA-sisesesse filmitootmisse. Lisaks lepiti kokku mitmesugustes tingimustes, mis puudutavad näiteks meediaväljaannete sõltumatust ja meelelahutustöötajate toetusi.

Ellison tuli siiski olukorrast välja võitjana, sest lõplik kokkulepe ei nõua Paramountilt suuri struktuurseid muudatusi, mida Bonta oli varem nõudnud. Kokkuleppe järel loodab Paramount tehingu lõpetada umbes kahe nädala jooksul, mis võimaldaks ettevõttel vältida suuremat osa lepingujärgsetest viivistasudest.

Ellison ise tänas Bontat ja Newsomit ning teatas, et Paramounti ja Warneri peakorter hakkab asuma Los Angeleses.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ, BBC

Samal teemal

nutiproov

pea tööle!

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

18:07

Paramount sai Warneriga ühinemiseks rohelise tule

17:50

Tunjovi koduklubi sai kahe punasega lõppenud kohtumises punktilisa

17:22

Glinka ja Malõgina pääsesid Challengeri turniiridel teise ringi

17:18

Kristen Michal: vastus opositsiooni fraktsioonide esimeeste kirjale

16:57

Balti peaministrid: Rail Baltic valmib varem lubatust neli aastat hiljem

16:56

Tartu kunstikooli direktor: maailm vajab loovalt mõtlevaid inimesi

16:49

Tamm: ründajal on vaja ainult üht õnnestumist

16:44

Ukraina lennutab relvastatud maadroone vaenlase tagalasse

16:33

Kliimaministeerium ja Heidi Jõks otsivad kohtuvälist kokkulepet Uuendatud

16:17

Kristal ründeliini vigastuste pärast ei muretse: kõik saavad väravaid lüüa

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

08:54

USA mõttekoda esitas stsenaariumi, kuidas võiks toimuda Vene sissetung Narva

16:33

Kliimaministeerium ja Heidi Jõks otsivad kohtuvälist kokkulepet Uuendatud

21.09

Venemaa kehtestas teisel pool Eesti piiri ajutised liikumispiirangud

21.09

Autokütuse hind tõusis Euroopa Liidus rekordtasemele Uuendatud

12:52

Ukraina õhurünnakud tabasid kahte Vene naftatöötlemistehast Uuendatud

21.09

Soome kaitsepolitsei endine juht sai süüdistuse riigireetmises

21.09

Metsa alla maetud skanner tõi päevavalgele maa-alused elurütmid

12:10

Jaanus Rahumägi: ma pole ühegi moonahankega seotud

06:45

Rainer Saks läheb presidendi julgeolekunõunikuks Uuendatud

21.09

Trump valmistub Rahvusvahelise Kriminaalkohtu lõplikuks hävitamiseks

ilmateade

SPORT

17:50

Tunjovi koduklubi sai kahe punasega lõppenud kohtumises punktilisa

17:22

Glinka ja Malõgina pääsesid Challengeri turniiridel teise ringi

16:49

Tamm: ründajal on vaja ainult üht õnnestumist

16:17

Kristal ründeliini vigastuste pärast ei muretse: kõik saavad väravaid lüüa

loe: kultuur

16:56

Tartu kunstikooli direktor: maailm vajab loovalt mõtlevaid inimesi

13:50

Endine kultuurinõunik Merit Kopli: Eesti müümine on võimalik ainult läbi kultuuri

13:14

ERM avab hooaja uue muuseumihoone 10. sünnipäevaga

12:43

Tõnis Jürgens valiti esimeseks MMCA ja kunstihoone residentkunstnikuks

loe: eeter

15:26

Kõige rohkem visatakse kodudes ära puu- ja köögivilju ning valmistoitu

14:22

Mart Kalm: viimase saja aasta jooksul on triumfikaari püstitanud ainult diktaatorid

14:21

Parima õunakoogi meister: mina teen kõike tunde järgi

13:50

Endine kultuurinõunik Merit Kopli: Eesti müümine on võimalik ainult läbi kultuuri

Raadiouudised

15:45

Eesti kinnisvaraarendajad vaatavad üha enam Läti poole

15:45

Euroopa Liit üritab viimasel hetkel sanktsioonide pikendamises kokku leppida

15:25

Raadiouudised (22.09.2026 15:00:00)

12:50

Kolmapäev tuleb vihmane

12:40

Burnham võtab kohtumisel Trumpiga jutuks kaubanduse ja Ukraina toetamise

12:30

Eesti Pank: majandus kasvab järgmisel aastal 2,4 protsenti

12:25

Raadiouudised (22.09.2026 12:00:00)

09:50

Loodavatesse kriisireservidesse kuuluks plaani järgi ligi 5000 vabatahtlikku

09:45

Õhutemperatuur kerkib kuni 17 kraadini

09:25

Raadiouudised (22.09.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo