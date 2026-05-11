Erki Savisaar lahkus tervislikel põhjustel Vormsi vallavanema ametist

Vormsi vallavolikogu vabastas ametist vallavanem Erki Savisaare ja määras uue vallavanema valimiseni tema kohuseid täitma vallavalitsuse vanima liikme Eidi Lehe.

Lääne Elu kirjutas, et Vormsi vallavolikogu esmaspäeva hommikul toimunud istungi päevakorra kinnitamise eel luges vallavolikogu esimees Tanel Viks ette Savisaare lahkumisavalduse.

"Mul on ette lugeda üks avaldus," ütles Viks istungil. "Palun mind vabastada Vormsi vallavanema ametikohalt esimesel võimalusel tervislikel põhjustel. Erki Savisaar."

Vallavolikogu liikmed teatele kuidagi ei reageerinud, ühtegi küsimust ei esitatud. Volikogu vabastas Savisaare ametist samast päevast ehk alates 11. maist.

Kuni uue vallavanema valimiseni määras volikogu vallavanema kohuseid täitma vallavalitsuse vanima liikme Eidi Lehe.

Kohalikel valimistel Vormsis kogus enim hääli Isamaa, kes võttis volikogu seitsmest kohast neli, valimisliit Elujõuline Vormsi sai kolm kohta. Vormsis pürgiski volikokku kaks nimekirja. Valimised võitnud Isamaa tegi ettepaneku vallavanemaks hakata keskerakondlasele Erki Savisaarele, kes asus ametisse detsembris 2025.