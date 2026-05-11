Riigi pakutav drooniõpe on osutunud oodatust menukamaks

Esmaspäeval toimus Tallinna Arte gümnaasiumis drooniõpe. Sügisel gümnaasiumidesse jõudnud valikkursuse programm on osutunud oodatust menukamaks ning lähiaastatel on kaitseresursside ametil (KRA) kavas viia drooniõpe kõikidesse koolidesse.

Sügisel omandatud teoreetilised teadmised droonidest tuli Tallinna Arte gümnaasiumi noortel täna praktikasse panna. Koolituspäev oli pikk, siseruumides harjutati droonisimulaatori abiga FPV-drooni juhtimist ja tehti keerukamaid lennuharjutusi. Õues tehti luurelende kaameradroonidega.

KRA haridusjuhi Aare Jamnese sõnul on kindlasti ka lihtsamaid asju, mida noortele 35 akadeemilise tunniga õpetada.

"Siin peab olema kindlasti endal huvi ja ka enesedistsipliini, et just selle teoreetilise poolega hakkama saada. Aga kui see droon juba kätte võtta, siis päevaga saavad nad vähemalt selle kogemuse ja saavad ka teada, kas huvi neil on lendamise või võib-olla ehitusliku poole vastu," ütles Jamnes.

Arte gümaasiumi õpilase Kaspari sõnul läks tal õpe hästi.

"Õuepraktikas kõige paremini ei läinud, ma suutsin ühe korra ülesande täiesti nässu keerata. Oli selline ülesanne, kus tasakesi pidi üles ja samal ajal edasi minema. Tasakesi just ei läinud," selgitas Kaspar.

Kursus töötati välja eelkõige riigikaitselistel põhjustel, aga noored ütlevad, et enim huvitab neid droonide kasutamine filmimise jaoks.

"Mina isiklikult tahaksin tulevikus rohkem kui drooni kasutamisega tegeleda filmindusega. See näitas mulle kui huvitav see võib tegelikult olla," ütles kooli õpilane Timur.

"See päris praktiline kogemus, mis on just saadud – ma tahan nüüd tõesti endale ka drooni osta ja sellega tegeleda rohkem," lisas Kaspar.

Kaspari sõnul plaanib ta samuti filmindusega natuke kätt proovida ning tahabki näha kuidas see välja tuleb.

Tulevik drooniõppes on tihe ja eesmärk on jõuda kõikide huvilisteni.

"Nimekiri koolidest, kes uuel õppeaastal juba soovivad seda valikkursust võtta, on üsna pikaks kujunenud. Tegeleme sellega, et oleks üle Eesti piisavalt instruktoreid. Parandame õppekava ja järgmisest sügisest kindlasti aina rohkem koole sellega liitub," ütles Jamnes.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

