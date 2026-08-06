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Tartu koolid hakkavad sügisel drooniõpet pakkuma

Eesti
Kaitseressursside ameti ja lennuakadeemia korraldatud drooniõppe pilootkursus Paide Gümnaasiumis.
Kaitseressursside ameti ja lennuakadeemia korraldatud drooniõppe pilootkursus Paide Gümnaasiumis. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Eesti

Tartu linn plaanib algaval õppeaastal lisada gümnaasiumiastme õppekavadesse drooniõppe kursuse. Õpilased saavad kursuse läbida valikainena, kuid millal täpselt õpe algab ning milline on selle ülesehitus, pole veel selge.

Augustikuu jooksul kohtuvad Tartu linna esindajad, gümnaasiumite juhid ja kaitseressursside amet, et arutada, milline saab olema drooniõppe kursuse sisu ja milliste vahenditega õpet läbi viiakse.

Tartu linnavalitsuse hariduskorralduse peaspetsialist Kaisa Keiski sõnul on kursuse loomise üks põhjuseid suurenenud riigikaitse vajadus.

"Me sooviksime näha, et meil oleks noori, kes huvituksid nendest teemadest ja sooviksid tegeleda mitte ainult drooninduse, vaid inseneeria valdkonnaga laiemalt. Juba varasemas eas käed küljes toimetamine - see võiks noortele tekitada soovi ka hilisemas eas oma karjäärivalikutes rohkem nende teemadega tegeleda," rääkis Keisk ERR-ile.

Nii Tartu Erakooli juht Urmo Uiboleht kui Jaan Poska Gümnaasiumi õppejuht Lembi Loigu nõustuvad, et kursuse loomine on praeguse riigikaitse seisukohalt oluline ning tehnoloogia arengu tõttu peavad ka koolid uuendustega kohanema. Siiski
suhtub Uiboleht plaani kriitiliselt ja tõstatab küsimuse - kas see ka õppekavadesse ära mahub.

Keisk sõnas, et mitmes koolis on juba vastava võimekuse ja kvalifikatsiooniga õpetajad olemas, kellel on luba drooni lennutada ja sellega seonduvat ka õpetada: "Meil seisavad ees arutelud, et millised peaksid need vahendid olema, kas me saaksime osta ja kuidas koolidele neid vahendeid osta - droonisimulaatorid või mingisugused muud vahendid."

Jaan Poska Gümnaasiumis on juba alates 2017. aastast õpilastel võimalik drooniõppe huviringis osaleda. Õppejuhi Lembi Loigu sõnul avatakse huviring vaid siis, kui kursusele piisavalt õpilasi kandideerib. Siiani on drooniring toimunud igal aastal ja huvilisi jätkub Loigu sõnul ka edaspidi.

Drooniõppe alustamine teistes gümnaasiumides ei ole Keiski sõnul septembris tõenäoline. Ta lisas, et koolidele jäetakse võimalus kursust järk-järgult õppekavasse sisse viia. Samuti on hetkel lahtine, millisel kujul drooniõpet läbi viia, sest droonide lennutamisele kehtivad teatud piirangud. Keisk leidis, et kõige tõenäolisemalt hakkab õpe toimuma simulaatoritel.

"Nüüd on ka välja pakutud variant, et võib-olla siseruumide tingimustes tuleks see kõne alla ja kindlasti see, mida me oleme kõige vähem arutanud, et võib-olla on ka selliseid kohti Tartu linnas, kus saaks mõne teise asutusega koostööd teha - mõne ettevõttega, kus on loodud sellised võimalused päris elusas looduses neid lennutada," rääkis Keisk.

Drooniõppe võimekuse loomine on osa Tartu linna inseneeria valdkonna tegevuskavast, mille eesmärk on tugevdada tehnoloogia ja inseneeria valdkonna pädevusi nii koolides kui ka lasteaedades.

Toimetaja: Mait Ots

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