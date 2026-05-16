Bill Gates müüs oma viimased Microsofti aktsiad

Microsofti asutaja Bill Gates on müünud ​​oma viimasedki Microsofti aktsiad. Gatesi valduses oli tema heategevusfondi kaudu 7,7 miljonit aksiat. Nende müügi eest sai ta hinnanguliselt 3,2 miljardit dollarit.

Sellest teatas börsi kauplemist jälgiv väljaanne Stocktwits.com, vahendas Yle.

Gates on aastaid sihilikult vähendanud oma osalust Microsoftis. Ta on öelnud, et kavatseb suurema osa oma varast kasutada heategevuseks. Ta on annetanud raha muuhulgas nakkushaiguste ravi väljatöötamiseks.