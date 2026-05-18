Galerii: USA avalikustas uue Eesti saatkonnahoone kavandi

USA välisministeeriumi allasutus, mis vastutab saatkonnahoonete eest, avalikustas arhitektuuribüroo kavandid tulevasest USA saatkonna hoonest, mis kerkib Tallinnas Uue Maailma asumisse ministeeriumide ühishoone lähistele.

Hoone arhitektuurilise lahenduse on loonud USA büroo Mark Cavagnero Associates. Praeguse plaani kohaselt peaks kompleks valmima 2031. aastal.

Tallinna linnavalitsus kehtestas mullu augustis Suur-Ameerika tänav 3 ja Väike-Ameerika tänav 4 asuva kinnistu detailplaneeringu, millega määras kinnistule ehitusõigus Ameerika Ühendriikide saatkonnakompleksi ehitamiseks.

USA-le kuuluv 1,75 hektari suurune maa-ala asub Uue Maailma asumis endise Lastestaadioni krundil ministeeriumite ühishoone kõrval. Tulevane saatkonnakompleks koosneb ühest kuni üheksakorruselisest ning kuni kuuest kahekorruselisest hoonest.

Keskne peahoone on planeeritud krundi keskossa, piirnevatest tänavatest ja olemasolevatest hoonetest võimalikult kaugele.

Madalamad kõrvalhooned paiknevad krundi äärealadel. Erinevalt saatkonnahoone praegusest asukohast Kentmanni tänaval võimaldab planeeritud lahendus rakendada turvanõudeid oma krundi piires. Seejuures puudub vajadus piirata alaliselt liiklust ümbritsevatel tänavatel.

Tallinna linn ja Ameerika Ühendriigid leppisid detailplaneeringu menetluse käigus kokku, et Ameerika Ühendriigid võtavad kohustuse 1,2 miljoni euro väärtuses valmis ehitada avalikult kasutatavad rajatised Väike-Ameerika tänavaga piirneval alal. Linn rajab sinna avalikud juurdepääsuteed, üldkasutatava haljastuse ja vajadusel ka rekonstrueerib olemasoleva kõnnitee koos sademevee ärajuhtimise ja nõuetekohase tänavavalgustusega.