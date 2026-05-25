Prantsusmaa andis Snorase panga endise aktsionäri Leedule välja

Antonov anti Leedu ametivõimudele üle 22. mail. Ta saabus lennukiga möödunud reede õhtul kella 22 paiku ja anti üle konvoiametnikele, kes toimetasid ta Vilniuse kinnipidamiskeskusesse.

Antonov tuli üle anda hiljemalt 28. maiks. Eskordi eest vastutav Leedu kriminaalpolitsei büroo pidi ta Prantsusmaalt ära tooma 10 kuni 15 päeva jooksul pärast 13. mail tehtud lõplikku kohtuotsust.

Leedu peaprokuratuuri väljastatud Euroopa vahistamismääruse alusel pidasid Prantsuse võimud Antonovi kinni detsembris Lääne-Prantsusmaal, kus ta elas valenime all. Prantsuse kassatsioonikohus lükkas 13. mail tema apellatsiooni tagasi, tehes sellega tee tema väljaandmiseks vabaks.

Antonov ja teine Snorase endine aktsionär Raimondas Baranauskas on Leedus süüdi mõistetud kaheksas tahtlikus kuriteos. Antonovit peetakse kuritegeliku tegevuse peaorganisaatoriks.

Vilniuse ringkonnakohus on mõistnud neilt välja 375,18 miljoni euro suuruse kahjutasu ja konfiskeerinud 105 miljoni euro väärtuses vara.

Snorase pangale ja selle võlausaldajatele tekitatud kogukahju hinnatakse sadadesse miljonitesse eurodesse.

Snoras riigistati ja selle tegevus peatati 2011. aasta lõpus. Likvideerimisprotsess jätkub.