Vormsi vallavanemaks sai Tanel Viks

Teisipäeval Vormsi volikogus vallavanemaks valitud Isamaa erakonda kuuluv Tanel Viks oli seni Vormsi vallavolikogu esimees.

Viksi sõnul sai ta kandideerimisettepaneku ja otsustas oma jah-sõna öelda, sest tunneb vastutust saare kogukonna murede lahendamisel. Kõige põletavam on Viksi hinnangul saare kestlikkus.

"Kõige suurem probleem, mille ümber kõik tiirleb, on selgelt demograafiline situatsioon ja see, et saarel on meie noori liiga vähe. See on saare eksistentsiaalne küsimus. Teine teema on, et isegi kui inimesel huvi on, siis lävend sisenemiseks on päris kõrge. Kinnisvara praktiliselt ei ole või kui on, on see väga kallis," rääkis Viks.

Vormsi seitsmekohalises volikogus on kaks poliitilist jõudu, mille moodustavad nelja kohaga valimised võitnud erakond Isamaa ja kolme kohaga opositsioonis olev valimisliit Elujõuline Vormsi.

Uut vallavanemat oli Vormsil vaja, sest sügisel valimised võitnud Isamaa ettepanekul vallavanemaks saanud keskerakondlane Erki Savisaar lahkus mai keskpaigas ametist tervislikel põhjustel.

Opositsiooni hinnangul oleks võinud kaaluda ka vallavanema valimist konkursiga.

"Siiralt loodame, et vastne vallavanem võtab tõsiselt seda ülesannet, et kogukonnas tegelikult ka dialoogi pidada ja dialoogi arendada, et ta jääks ikkagi kogu Vormsi saare vallavanemaks, mitte ainult võimupositsioonil oleva nimekirja vallavanemaks," ütles valimisliitu Elujõuline Vormsi kuuluv Maris Jõgeva.

Uueks vallavolikogu esimeheks valiti ettevõtja Ove Koska (Isamaa).

Viks töötas viimasel neljal aastal Kehtna vallavanemana ning aastatel 2013 kuni 2018 töötas Viks samuti Vormsi vallavanemana.