Kauplustele teevad aina enam kahju noorte sarivaraste kambad

Kaader kaupluse turvakaamera salvestusest. Autor/allikas: Viking Security
Eestis on kooliealiste noorte kambad hakanud sageli kauplustes vargil käima ning põhjuseks võivad olla nii sotsiaalmeedia mõjud kui igavus ja kodused olud, rääkis paljudele poodidele turvateenuseid pakkuva Viking Security valveteenuste juht Juhan Aia ETV hommikusaates "Terevisioon".

"Lastekampade varguseid kauplustest oli varem meie valvatavates poodides üks-kaks korda kuus, nüüd üks-kaks korda nädalas," ütles Aia.

Noorte varaste vanus on vahemikus 12 kuni 16 aastat, kuid enamuses alla 14 aasta, sest see jääb karistusõigusliku piiri alla, lisas Aia.

"Vastutusele võtta saab 14. eluaastast ja neil on karistamatuse tunne," ütles Aia.

"Võetakse riiulist ja kassast asju ja kõnnitakse kassast maksmata läbi. Asjad kotti ja taskusse, varrukasse ning poest välja," iseloomustas Aia kampade tegevusmustrit.

Varastatavate kaupade seas torkab silma kosmeetika.

"Varastavad osalt sotsiaalmeedia mõjul," tõdes Aia. "Kuulsuse saamiseks. Aga ka asendustegevus, igavus. Sotsiaalmeedia näitab teatud elustandardit. Koju ei taheta minna, on toodud põhjenduseks, et taskuraha ei ole piisavalt."

Vanematel puudub Aia sõnul tihti teadmine laste tegevusest. Lapsed võivad olla ka heal järjel ja korralikest peredest.

Üldine poevarguste arv on Eestis Aia sõnul stabiliseerunud, aga on kasvanud sarivaraste hulk, kes müüvad varastatud kaupa edasi.

Allikas: ETV

