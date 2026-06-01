Laste Maailm kolis pika ajalooga esinduspoe Tallinna südalinnast ära

Osaühingul Laste Maailm oli senini Tallinnas kolm kauplust ja laopood, kuid nende Pärnu maanteel tegutsev kauplus pani 30. mail uksed lõplikult kinni.

Ettevõtte juhatuse liige Ingrid Tõniste ütles ERR-ile, et sulgemine oli plaanis juba pikalt, sest pärast koroonaaega ja Ukraina sõja puhkemist on turiste tunduvalt vähemaks jäänud, kuid Pärnu maantee kauplus toimis suures osas just nende toel.

"Elu koondub rohkem kaubanduskeskustesse, mis pakuvad muud lisaväärtust - lastega pered tulevad kinno ja kohvikusse," selgitas Tõniste, kelle sõnul viidigi esinduspood üle Ülemiste keskusesse, kus see mullu augustis uksed avas. "Meil oligi plaan jääda kahe poe peale, mitte omada praeguses olukorras kolme kauplust. Kuna see on meie enda pind, otsisime väärilist rentnikku."

Konkurentsiolukord on Tõniste sõnul keerulisemaks läinud. Inimesed on hinnatundlikud ja e-poode palju, aga Laste Maailmal on oma väljakujunenud brändid, kelle ainuesindajad nad Eestis on ning poeomaniku hinnangul on ikkagi palju neid kliente, kes tahavad osta mitte pildi järgi, vaid asju oma silmaga näha, selga proovida ja materjali katsuda.

"Praegu pole plaani kaubamärkide arvu laiendada, pigem pakkuda seda kindlat valikut, milles tugevad oleme," sõnas Tõniste.

Laste Maailma Pärnu maantee poel on pikk ajalugu: see alustas tegevust juba 1940-ndatel aastatel ning algselt oli poode selles asukohas kolm: lisaks äsja suletud poeruumidele asus hoovi peal jalatsikauplus ning kõrval mänguasjapood.

OÜ Laste Maailma emafirma OÜ Breting on poodi selles kohas pidanud 23 aastat.

2025. aastal oli Laste Maailma käive 530 377 eurot ja see suurenes aastaga ligi 54 000 euro võrra. 2024. aastal 752 euroga kahjumisse jäänud ettevõte lõpetas eelmise maajndusaasta 960-eurose kasumiga.