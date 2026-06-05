Frankfurdi lennujaamas sai lennuõnnetuses mitu inimest vigastada

Õnnetus juhtus kella 12.45 lennukiga, mis pidi lendama Los Angelesse.

"Mitmed töötajad said vigastada ja saavad praegu ravi," lisas ettevõte.

"Reisijad ei olnud veel lennuki pardale läinud," ütles Lufthansa pressiesindaja. Tema sõnul olid intsidendi ajal lennukis meeskonnaliikmed ja personal.

Mitu töötajat sai vigastada, kui Boeingu ninaosa lennujaama väravas ootamatult kokku varises, kirjutab Reuters.

Saksamaal Frankfurdi lennujaamas purunes neljapäeval Lufthansa Boeing 787-9 Dreamlineri lennuki esitelik ning mitu inimest sai vigastada.

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