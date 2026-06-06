Albaanias algatati juurdlus Trumpi väimehe kinnisvaraprojekti suhtes

Meelt avaldatakse nii pealinnas Tiranas kui ka kaitsealal, kuhu arendust plaanitakse. Seal muidugi ainult ohututes kohtades, mille looduskaitsjad enne meeleavaldusteks sobivaks on kuulutanud.

Trumpi väimehe kinnisvarahuvi puudutab roosade flamingode suurimat asurkonda Albaanias. Kuna roosa flamingo on lind, keda üldiselt ilusaks peetakse, oli ka rahva meelepaha kerge tekkima.

Kushneri sõnul sattus ta võimaliku arenduspiirkonna peale täiesti juhuslikult, paadiretkel, ning leidis selle kohe sobiva olevat luksuskuurortlinna jaoks. Uues linnas peaks olema nii hotelle, kortermaju, eramuid kui ka jahisadam.

Kaitsealale juba toimetatud ehitustehnika viidi aga pärast ametlikku juurdluse algust sealt jälle minema.

"Praegu on nad ehitustehnika minema vedanud, aga muidugi on nad täis tahtmist arendusega edasi minna. Meie aga jätkame meeleavaldustega. Täna on siin rohkem rahvast. Me jätkame üleskutsetega. Seda paika ei saa tähelepanuta jätta ja igaüks, kes on seda näinud, armastab seda," lausus Albaania keskkonnakaitsja Joni Vorpsi.

Protestijate sõnul pole probleem mitte niivõrd Kushneris endas, kuivõrd Albaania korrumpeerunud poliitikutes, kes sobiva summa eest on kõigeks valmis. Korruptsioon algab meeleavaldajate hinnangul peaministrist endast:

Rama sõnul oleks arendus Albaania jaoks hea hüppelaud populaarseks turismisihtkohaks saamisel. Serbias pidi Kushner samalaadsest projektist aga juba loobuma, sest projektis leiti mitmeid juriidilisi vasturääkivusi.