X!

Riiklik LGBT+ tegevuskava võtab luubi alla võrdsed võimalused

Eesti
Baltic Pride 2026.
Baltic Pride 2026. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Sel nädalal tutvustati majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis (MKM) tegevuskava, millega edendatakse seksuaalvähemuste ja tavapärasest erineva sooidentiteediga inimeste võrdseid võimalusi. Tähelepanu all on nii hariduse-, tervise kui ka õigusvaldkond.

MKM-i võrdsete võimaluste nõuniku Taavi Talupuu sõnul on oluline esiteks koguda andmeid ja seejärel andmete põhjal panna paika järgmised sammud. Eelmisel aastal näiteks lisati Eesti sotsiaaluuringule LGBT+ kogukonda puudutavad küsimused.

Need küsimused võimaldavad Talupuu sõnul näha, kuidas LGBT+ inimestel läheb, näiteks ilmajäetust, aga ka eluaseme ja sissetulekuga seotud teemasid.

"See annab meile võimaluse vaadata, et kuidas LGBT+ inimestel läheb võrreldes teiste gruppidega, kuna meil on suured andmelüngad just valdkondades, kus me ei tea täpselt, et mis olukord on. Meed on äärmiselt olulised, et tulevikus kõik teenused oleksid selgelt inimestele toetavamad," lausus Talupuu.

Üheks suunaks on seksuaalvähemuste ja tavapärasest erineva sooidentiteediga inimestega töötavate spetsialistide koolitamine, et luua turvalist ning toetavat keskkonda ja teisalt suurendada teadlikkust spetsiifilistest vajadustest erinevates eluvaldkondades.

Talupuu sõnul on koolitamise kõrval oluline ka kommunikatsioon ehk anda üheselt infot selle kohta, et töötajad on koolitatud ja et kõik inimesed on oodatud.

"Muidu võib juhtuda näiteks ohvriabi näitel see, et LGBT+ inimesed ei pruugi olla kindlad, et kas see inimene, kes neile seda teenust hakkab pakkuma, et mis on tema suhtumine, et ta võib peljata taasohverdamist näiteks ehk siis selle jaoks on hästi oluline, et need teenused siis selgelt ütleksid, et see on mõeldud LGBT+inimestele ka nagu meile kõigile, et nad on teadlikud erinevatest teemadest."

Eesti LGBT Ühingu tiimiliige Keio Soomelt ütles, et tegevuskava loomine ja rakendamine on suur samm nii kogukonna kui kogu ühiskonna jaoks.

"Üks asi on see, kui sa lihtsalt aastaid räägid, et võiks ja oleks ja poleks. Teine asi on see, kui sul on need asjad fikseeritud ja aktsepteeritud. Siis see annab väga palju kindlust ja turvatunnet juurde ühest küljest meie kogukonnale, aga tegelikult mõjuvad need üleüldse laiemalt ühiskonnale," sõnas Soomelt

Kuigi tegemist on LGBT+ tegevuskavaga, siis see on Soomelti sõnul seotud igasuguse turvalisuse ning inimõigustega ja üksteisega arvestamisega.

"Ühiskond on täpselt nii tugev, kui tugevad on kõik selle üksikud liikmed," leidis ta.

Tegevussuundadest peab Soomelt kõige olulisemaks haridust.

"Nii selles klassiruumis turvalise keskkonna loomine kui ka siis õpetajate koolitamine ja koolipidajate koolitamine selleks, et nad oskaksid ja suudaksid seda turvalist keskkonda seal koolis luua," selgitas ta.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Samal teemal

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

08:05

Barcelona lõpetas Raieste ja Murcia hooaja, Real langes konkurentsist

07:59

Riiklik LGBT+ tegevuskava võtab luubi alla võrdsed võimalused

07:57

Ukraina ründas energia- ja transporditaristut okupeeritud aladel Uuendatud

06:00

Ukraina asevälisminister: Venemaa ei taha rahu ega ole selleks valmis

06:00

Katoliku kirik ja tervisekassa vaidlevad nunnade ravikindlustuse üle

06.06

Aktas võitis judos koduse MK-etapi

06.06

Kullamäe kerkis pronksiseeria avamängus resultatiivseimaks

06.06

Eelviimasel ringil liidriks tõusnud Bennet Korjus võitis Käinas

06.06

Narvas jäi poolmaraton pommikahtluse tõttu ära Uuendatud

06.06

Sõja 1564 päev: Ukraina korraldas Venemaale ulatusliku droonirünnaku Uuendatud

otse uudistemajast

spordipidu

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

06.06

Sõja 1564 päev: Ukraina korraldas Venemaale ulatusliku droonirünnaku Uuendatud

06.06

Rainer Rohtla: maksuküüru kaotamisest vabanenud raha pole keegi näinud

06.06

Fotod: Baltic Pride´i rongkäik Tallinnas

06.06

USA ründas Iraani radariseadmeid

06.06

Suurenenud salvestusmaht hoiab elektri hinna ülalpool nulli

06.06

Eesti jalgpallikoondis jõudis noormängijate toel Balti turniiri finaali Uuendatud

06.06

Tallinna Pirita linnaosa kulutab Hispaania teeteo tõrjeks 20 000 eurot

06.06

19-aastane Mirra Andrejeva võitis karjääri esimese slämmiturniiri

06.06

Perling Parempoolsete volikogul: peame lõpetama riigi sekkumise rahva ellu Uuendatud

06.06

EKRE valis kongressil Martin Helme uuesti esimeheks Uuendatud

ilmateade

loe: sport

08:05

Barcelona lõpetas Raieste ja Murcia hooaja, Real langes konkurentsist

06.06

Aktas võitis judos koduse MK-etapi

06.06

Kullamäe kerkis pronksiseeria avamängus resultatiivseimaks

06.06

Eelviimasel ringil liidriks tõusnud Bennet Korjus võitis Käinas

loe: kultuur

06.06

Tallinnas esineb tuleval aastal heavy metal legend Sabaton

06.06

Pildid: Maian Kärmas avas oma esimese isikunäituse "Sui"

06.06

Arvustus. Põrgulik õndsus ja kuuseriisikad

06.06

ETV eetrisse jõuab Mati Alaverist tõusu ja langust avav dokfilm "Kindral"

loe: eeter

06.06

Pildid: Maian Kärmas avas oma esimese isikunäituse "Sui"

06.06

ETV eetrisse jõuab Mati Alaverist tõusu ja langust avav dokfilm "Kindral"

06.06

Eurovisioon jõudis tänavu 131 miljoni televaatajani ja püstitas digirekordeid

06.06

Urmas Vadi kuuldemängust "Isapuhkus": kui salvestused läbi said, tekkis kahjutunne

Raadiouudised

06.06

Viljandi pärandtehnoloogid uurisid lambaväärindamist

06.06

Tallinna Pirita linnaosa kulutab teeteo tõrjeks sel kevadel paarkümmend tuhat eurot

06.06

Päevakaja (06.06.2026 18:00:00)

05.06

Päevakaja (05.06.2026 18:00:00)

05.06

Pärandihoidlate rahastusotsus selgub sügisel

05.06

Suveürituste korraldajad: piletiost jääb üha enam viimasele hetkele

05.06

Viljandis avati hansapäevad

05.06

USA esindajatekoda kiitis heaks pikalt ootel olnud Ukraina toetamise eelnõu

05.06

Toompargis tähistati kontsert-etendusega Sipsiku 65. sünnipäeva

05.06

Kiviselg: Vene Balti laevastik kaotas kolmandiku keskmaa õhutõrjevõimest

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo