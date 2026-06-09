ICC täitevkomitee peatas peaprokurör Karim Khani ametivolitused

Ajalehe The Guardian teatel peatas Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) täitevkomitee peaprokurör Karim Khani ametivolitused. Otsus langetati pärast seda, kui tema vastu esitatud seksuaalse kuritarvitamise süüdistuste tõttu algatatud distsiplinaarmenetlus jõudis lõpule.

ICC juhtorgan teatas otsusest esmaspäeva õhtul pärast seda, kui selle täitevkomitee hääletas Khani vastase menetluse suunamise poolt kohtu liikmesriikide eriistungjärgule, et nad saaksid arutada tema tulevikku.

Väljaande nähtud dokumendi kohaselt hääletas 21 kohtu liikmesriigist koosnev komitee häälteenamusega selle poolt, et Khan on seksuaalse kuritarvitamise süüdistustega seoses toime pannud tõsise väärteo.

Silmapaistev Suurbritannia advokaat Khan on korduvalt eitanud 2024. aastal esmakordselt esile kerkinud süüdistusi. Süüdistused esitas naine, kes töötas tema alluvuses kohtu peakorteris Haagis. Väidetavalt püüdis ICC prokurör tema vastu esitatud seksuaalse väärkäitumise süüdistusi maha suruda.

Otsus suunata menetlus ICC liikmesriikidele on viimase astme kohtu jaoks enneolematu samm ja see võib viia hääletuseni prokuröri ametist tagandamise üle. Avalduses öeldi, et täitevkomitee tegi oma otsuse muu hulgas ÜRO järelevalveasutuse raporti ja õigusekspertide rühma nõuannete põhjal.

ICC töötaja esitatud süüdistused on seotud Khani käitumisega aastatel 2023–2024. Väidetav väärkäitumine leidis aset töölähetuste ajal hotellitubades, Khani kontoris ja tema kodus.