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Seksuaalrünnakus süüdistatav ICC prokurör Karim Khan tagandati ametist

Välismaa
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokurör, ametist tagandatud Karim Khan.
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokurör, ametist tagandatud Karim Khan. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Peter Dejong
Välismaa

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) liikmesriigid toetasid reedel toimunud hääletusel prokurör Karim Khani ametist tagandamist seoses vaidlustatud süüdistustega, mille kohaselt ta olevat seksuaalselt rünnanud oma naisalluvat.

ICC juhtorgani 125 liikmest 82 hääletas salajasel hääletusel 56-aastase Khani tagandamise poolt väidetava raske üleastumise ja tõsise kohustuste rikkumise tõttu. ICC oli juunis peatanud Khani volitused.

Allikate sõnul toetas New Yorgis ÜRO peakorteris toimunud kinnisel istungil Khani ametissejäämist vaid 13 riiki. Veel 15 liiget jäi erapooletuks ning mõned ei osalenud hääletusel.

Khani advokaadi sõnul vaidlustab tema klient otsuse seaduslikkuse ja õigluse kõigi kättesaadavate õiguslike mehhanismide kaudu, samal ajal teatas Haagis asuv ICC oma avalduses, et "võtab liikmete hääletustulemuse teadmiseks".

2025. aasta mais taandas Khan end vabatahtlikult oma kohustustest, et võidelda ühe oma naiskolleegi esitatud süüdistustega, mille kohta oli uurimine algatatud juba aasta varem.

Väidetav ohver, Malaisia advokaat, kes töötas Khani otsese abina, rääkis oma versiooni juhtunust eelmisel nädalal CNN-ile antud intervjuus.

Naine kirjeldas Khani lähenemiskatsete väidetavat eskaleerumist, mis olevat päädinud füüsilise rünnakuga.

"Miski ei saa olla vastastikusel nõusolekul põhinev, kui võimusuhted on nii ebavõrdsed," ütles ta CNN-ile. "Ma arvan, et paljud inimesed ei mõista, et härra Khan polnud ainult minu ülemus, ta oli kõigi ülemus."

Alates 2021. aastast ametis olnud Khan eitab süüdistusi kategooriliselt.

Pärast hääletust kiitis ICC üle järelevalvet teostava organi juht Päivi Kaukoranta liikmeid nende "ühtse vaimu eest, mida näidati kohtu usaldusväärsuse kaitsmisel".

Tema sõnul tagab see protsess, et kohus saab täita oma tähtsat mandaati kogu rahvusvahelise üldsuse ja julmuste ohvrite huvides üle maailma.

Khani advokaat Tayab Ali hoiatas, et otsusel on "tõsised tagajärjed", mis ulatuvad kaugemale tema isiklikust juhtumist.

"Rahvusvahelise Kriminaalkohtu sõltumatus oleneb sellest, kas selle valitud ametnikud on kaitstud tagandamise eest protsesside kaudu, mis on poliitilised, menetluslikult ebaõiglased või vastuolus sõltumatute kohtuorganite järeldustega," ütles Ali ühismeediakeskkonnas X tehtud postituses.

Khan on oma ametiajal seisnud silmitsi tugeva poliitilise survega, juhtides mitmeid palju meediakajastust pälvinud kohtuasju.

2024. aastal taotles ta Gaza sõjaga seoses edukalt vahistamismäärusi Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu ja endise kaitseministri Yoav Gallanti suhtes.

ICC andis välja ka vahistamismäärused mitme Hamasi võtmeisiku kohta, kes on praeguseks tapetud.

Netanyahu ja Gallanti vahistamismääruste tõttu sattus Khan USA sanktsioonide alla, nagu ka mitmed teised ICC kohtunikud.

Washington tervitas Khani tagandamist, nimetades teda institutsionaalse korruptsiooni näiteks.

"On hea, et ta on läinud, kuid ta on vaid üks väike mutter selles parandamatult korrumpeerunud institutsioonis," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Tommy Pigott X-is. USA ei ole sarnaselt Iisraeliga ratifitseerinud ICC asutanud rahvusvahelist lepingut ning on tagasi lükanud kohtu jurisdiktsiooni juhtumitel, mis puudutavad USA-d või Iisraeli.

Iisraeli välisminister Gideon Sa'ar ütles, et Khani tagandamine oli kaua oodatud ning et vahistamismäärused olid katse juhtida tähelepanu kõrvale raskelt üleastumiselt, mille paljastumist ta kartis.

"Neid vahistamismäärusi riigi vastu, mis isegi ei ole ICC liige, poleks tohtinud kunagi taotleda ja need tuleks viivitamatult tühistada," postitas ta X-is.

Human Rights Watchi rahvusvahelise õiguse direktor Liz Evenson ütles pärast reedest otsust, et kohus on enamat kui üksainus inimene; see on viimase abinõu kohus, mis on ülemaailmse õiglusliikumise ankruks. Ta lisas, et kohus peaks järgima kõige kõrgemaid standardeid.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-BNS

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