Uus seadus kohustaks voogedastusplatvorme Eesti filmitööstusse investeerima

Kultuuriministeeriumi valminud meediateenuste seaduse muutmise eelnõusse on sissekirjutatud, et tulevikus peavad voogedastusplatvormid nagu näiteks Netflix, Apple TV või Disney + osa siin teenitud tulust Eesti filmitööstusesse tagasi investeerima.

Maailma suurimal tasulisel voogedastusplatvormil Netflix on Eestis hinnanguliselt 140 000 kasutajat ning see number kasvab jätkuvalt. Platvormi kuutasud algavad 7,99 eurost. Uue meediateenuste seaduseelnõu kohaselt peab tulevikus Netflix ja teised tasulised voogedastusplatvormid viis protsenti siin teenitud tulust Eesti filmitööstusesse tagasi investeerima.

"Suurusjärgus võib see summa olla seal 1,5-2 miljonit eurot, mis turule lisandub. Aga siin tuleb rõhutada, et see seadus laieneks ka kohalikele voogedastusplatvormidele, mis juba tellivad või rahastavad erinevat sisu," lausus kultuuriministeeriumi audiovisuaal- ja digikultuuri nõunik Karlo Funk.

Seaduse muudatuse eesmärk on tagada võrdsemad konkurentsitingimused traditsiooniliste telekanalitega ning pakkuda lisarahastust siinsetele filmidele ja sarjadele. TV3 Grupi, kuhu kuulub ka voogedastusplatvorm Go3, Eesti tegevjuhi Toomas Luhatsi sõnul võidab sellest Eesti meedia- ja filmitööstus tervikuna.

"Kõik suured voogedastusplatvormid on siiani toiminud ju põhimõttel, et nad on küll siit võtnud tulusi, aga pole pidanud siia maksma makse. Selles vaates, ma arvan, on see aus. Ma arvan, et üks täiendav asi on, et tekib kaastootmisi. On see siis Netflix, Amazon, on see Apple TV või Disney+ - kõik korraks mõtlevad, kas nad ostavad siit midagi või nad teevad kaastootmisi. Läbi kaastootmiste näen - mitte ainult Eesti puhul, vaid kogu Euroopa platvormide puhul ka -, et kvaliteet saab tõusta meie kõigi jaoks," sõnas Luhats.

Seaduseelnõu põhineb Euroopa audiovisuaalmeedia teenuste direktiivil ja võib Eestis jõustuda kõige varem 2027. või 2028. aastal.