X!

Uus seadus kohustaks voogedastusplatvorme Eesti filmitööstusse investeerima

Eesti
Foto: SCANPIX/Alamy
Eesti

Kultuuriministeeriumi valminud meediateenuste seaduse muutmise eelnõusse on sissekirjutatud, et tulevikus peavad voogedastusplatvormid nagu näiteks Netflix, Apple TV või Disney + osa siin teenitud tulust Eesti filmitööstusesse tagasi investeerima.

Maailma suurimal tasulisel voogedastusplatvormil Netflix on Eestis hinnanguliselt 140 000 kasutajat ning see number kasvab jätkuvalt. Platvormi kuutasud algavad 7,99 eurost. Uue meediateenuste seaduseelnõu kohaselt peab tulevikus Netflix ja teised tasulised voogedastusplatvormid viis protsenti siin teenitud tulust Eesti filmitööstusesse tagasi investeerima.

"Suurusjärgus võib see summa olla seal 1,5-2 miljonit eurot, mis turule lisandub. Aga siin tuleb rõhutada, et see seadus laieneks ka kohalikele voogedastusplatvormidele, mis juba tellivad või rahastavad erinevat sisu," lausus kultuuriministeeriumi audiovisuaal- ja digikultuuri nõunik Karlo Funk.

Seaduse muudatuse eesmärk on tagada võrdsemad konkurentsitingimused traditsiooniliste telekanalitega ning pakkuda lisarahastust siinsetele filmidele ja sarjadele. TV3 Grupi, kuhu kuulub ka voogedastusplatvorm Go3, Eesti tegevjuhi Toomas Luhatsi sõnul võidab sellest Eesti meedia- ja filmitööstus tervikuna.

"Kõik suured voogedastusplatvormid on siiani toiminud ju põhimõttel, et nad on küll siit võtnud tulusi, aga pole pidanud siia maksma makse. Selles vaates, ma arvan, on see aus. Ma arvan, et üks täiendav asi on, et tekib kaastootmisi. On see siis Netflix, Amazon, on see Apple TV või Disney+ - kõik korraks mõtlevad, kas nad ostavad siit midagi või nad teevad kaastootmisi. Läbi kaastootmiste näen - mitte ainult Eesti puhul, vaid kogu Euroopa platvormide puhul ka -, et kvaliteet saab tõusta meie kõigi jaoks," sõnas Luhats.

Seaduseelnõu põhineb Euroopa audiovisuaalmeedia teenuste direktiivil ja võib Eestis jõustuda kõige varem 2027. või 2028. aastal.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

spordipidu

anna oma hääl

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:20

ETV spordisaade, 15. juuni

22:00

Kalmus: Krimmi poolsaare ühendusteede äralõikamine on muutunud realistlikuks

21:59

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:58

Viipekeelsed uudised

21:50

Suvel lühemalt töötav Narva piiripunkt jätab inimesed värava taha

21:17

Joogipausid MM-il tekitavad vastakaid arvamusi: mängijad nurisevad, treenerid kiidavad

21:16

Uus seadus kohustaks voogedastusplatvorme Eesti filmitööstusse investeerima

21:16

ERR Luxembourgis: Ukraina liitumine EL-iga võtab tõenäoliselt aastaid

21:16

Teisipäeval sajab taas vihma

21:03

Raudsik: Iraani-USA rahu osas on toimunud suur edasiminek

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:31

Tallinna reaalkooli uus hoone kallines kahe aastaga kolmandiku võrra

14.06

Venemaa inimmassi eelis Ukraina ees on hääbumas

20:18

Venemaa õhurünnakus Kiievile sai tabamuse ajalooline suurklooster Uuendatud

09:45

Prantsusmaa presidendivalimiste soosik Bardella lubas Euroopat raputada

11:35

Hansa Grupp müüb bussiäri maha

10:36

Norra kroonprintsessi poeg mõisteti vägistamise eest aastateks vangi

07:07

Kunagise peatoimetaja sõnul koostatakse Putinile ilustatud uudistesaateid

21:00

Roheneemesaared pidasid vastu ja võtsid Hispaanialt viigipunkti Uuendatud

12:00

USA ja Iraan saavutasid esialgse kokkuleppe sõja lõpetamiseks Uuendatud

14.06

Saksamaa alistas Curacao koguni 7:1 Uuendatud

ilmateade

SPORT

22:20

ETV spordisaade, 15. juuni

21:17

Joogipausid MM-il tekitavad vastakaid arvamusi: mängijad nurisevad, treenerid kiidavad

21:00

Roheneemesaared pidasid vastu ja võtsid Hispaanialt viigipunkti Uuendatud

20:47

Rovanperä sihib võistlustulle naasmist 2027. aastal

loe: kultuur

21:16

Uus seadus kohustaks voogedastusplatvorme Eesti filmitööstusse investeerima

16:36

Arvustus. Muusika-, sumina- ja tantsupidu

15:28

Aurora Ruus: nüüdismuusika minevikust olevikku

15:21

The Teps avaldas lühialbumi "'Til The End Of The Night"

loe: eeter

14:12

Villimardikas petab mesilasi ja kannab endas tugevat mürki

14:12

Joosep Värk: ma ei ole revolutsiooni korraldaja

13:33

Martin Hook: kirjutamine oli soolevähi ravi ajal kui teraapia

13:06

Paljude öölaulikute arvukus on viimase kümnendi jooksul järsult langenud

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (15.06.2026 18:00:00)

17:55

Seaduseelnõu seab voogedastusplatvormidele kohustuse investeerida Eesti filmitööstusesse

16:50

Endised reformierakondlastest rahandusministrid jätsid lisaeelarve poolt hääletamata

16:05

Euroopa Liit alustab liitumisläbirääkimisi Ukraina ja Moldovaga

16:05

Noored laulsid ja tantsisid malevasuve avatuks

15:45

Raadiouudised (15.06.2026 15:00:00)

15:35

Itaalias kasvavad pinged rändeteema ümber

12:35

ELi järgmise pikaajalise eelarve läbirääkimistel vaieldakse kaitsekulude rahastusallikate üle

12:35

Ajutise kaitse saanud põgenike arv Eestis on stabiliseerunud

12:20

Raadiouudised (15.06.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo