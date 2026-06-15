Galerii: Eestis algas malevasuvi

Tallinnas Raekoja platsil anti avalöök malevasuvele. Töösuvi on alanud ka omavalitsuste malevarühmades. Ainuüksi Järva vallas saab tänavu tööd üle saja noore, kes väärtustavad nii taskuraha teenimist kui ka esimesi töökogemusi.

Imavere rühma noored tegid täna koolimaja sisehoovis heakorratöid. Aga et Albu kandis tibutas vihma, oli malevlastele otsitud tubast tööd. Tegeleti raamatukogu kolimisega, et remont saaks alata. Kuna malevasuvi on alles alanud, olid kõigil noortel kahenädalasele malevale suured ootused.

"Et teenida raha, saada töökogemust ja veeta sõpradega aega," ütles Imavere rühma malevlane Lilli Johhanna. Ta lisas, et raha teenimine on üsna tähtis, et oleks, mida suvel kasutada, ning ta teab, et teenib miinimumpalka.

"Mul tulid sõbrad ka siia ja mõtlesin, et on lõbus ja saab raha ja teen oma kodukoha ilusamaks," rääkis Imavere rühma malevlane Lukas.

"Praegune töö mulle meeldib, sest me saame raamatuid kastidesse panna. See on selline rahulik ja kerge töö. Siis kindlasti tahaks midagi saada värvida, näiteks bussijaama. Värvimine on minu jaoks kõige põnevam töö," rääkis Albu rühma malevlane Liisa.

"Ma olen selline füüsiline poiss, ma tahaks pigem puid lõhkuda või puid vedada. Mulle meeldib selline füüsiline töö, ma olen ikka kõva maapoiss," sõnas Albu rühma malevlane Daniel.

Albu rühma juhendaja Kaidi Ruse ütleb, et kuigi malevlaste tööpäev kestab vaid neli tundi ja iga tunni järel on ette nähtud ka puhkepaus, tehakse malevas ikka päris tööd ja töö matkimisele aega ei raisata. Pärast tööd võetakse midagi ette üheskoos.

"Kui noored teevad mingi ettepaneku, üritame vastu tulla, üritame teha kõike seda, mida hing ikkagi ihkab. Et oleks seda lõbu ja rõõmu ka," lisas Ruse.

Järva vald on koolinoortele suur suvine tööandja, ka palgaraha maksab vald.

"Malev on paljudele noortele esimene töökogemus ja esimene palga saamise võimalus. Nii et malev annab noortele palju," lausus Järva valla õpilasmaleva eestvedaja Aune Suve-Kütt.