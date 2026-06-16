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Peaminister jääb Venemaal äri ajavate Eesti ettevõtete kohapealt kidakeelseks

Eesti
Ettevõtte Hansa Shipping laev
Ettevõtte Hansa Shipping laev Autor/allikas: SCANPIX/ Bernd W?stneck/dpa
Eesti

Eesti firma Hansa Shipping laeva veavad Iirimaalt Venemaale sõjapidamiseks vajalikku alumiiniumoksiidi. Peaministri vastusest ei selgu, kas antud ettevõtte suhtes on alustatud menetlus ning kas riigil on ülevaade, kui paljud Eesti ettevõtted veel sarnaselt tegutsevad.

Ajakirjandusväljaanded on juba aastaid kirjutanud, kuidas Eesti laevafirma Hansa Shippingu alused veavad Iirimaalt Venemaale massiliselt sõjatööstuse jaoks asendamatut alumiiniumoksiidi.

Riigikogu liige Züleyxa Izmailova (SDE) uuris peaminister Kristen Michalilt (RE), kas ja milliseid samme praegune valitsus selle konkreetse probleemiga tegelemiseks on astunud või kavatseb astuda ning kas Eestil on ülevaade, kui paljud Eesti ettevõtted sarnaselt Hansa Shippingule tegutsevad. Samuti küsis ta, kas Eesti toetab alumiiniumoksiidi ekspordikeelu lisamist järgmisesse sanktsioonipaketti.

Oma vastuses kirjutas peaminister, et agressori sõjamasinat toetavas tarneahelas osalemine ajal, mil Ukraina vastu peetakse agressioonisõda, on üheselt eetiliselt taunitav.

Peaminister rõhutas, et seda, kas Hansa Shippingu suhtes on alustatud kriminaalmenetlus seoses alumiiniumoksiidi veoga Iirimaalt Venemaale, võib avaldada üksnes prokuratuuri loal ja määratud ulatuses – uurimisasutused ega prokuratuur ei ole aga seda teavet avaldanud.

"Riik kontrollib rahvusvahelise sanktsiooni seaduse täitmist, võimalikke rikkumisi menetlevad siseministeeriumi ja rahandusministeeriumi haldusala pädevad asutused. Nende igapäevane ülesanne on välja selgitada isikuid ja ettevõtteid, kes rikkudes rahvusvahelise sanktsiooni seadust, kuritegusid kavandades või toime pannes osutavad kaasabi Vene sõjamasina käigus hoidmiseks," kirjutas peaminister.

Michali sõnul on Eesti korduvalt teinud ettepaneku kehtestada Euroopa Liidu sanktsioonipakettides alumiiniumoksiidile Venemaa suunal ekspordikeeld ning, et Eesti tegi ka ettepaneku lisada alumiiniumoksiid Euroopa Liidu 21. sanktsioonipaketti. 

Peaminister märkis, et senised sanktsioonid on aidanud kurnata agressori majandust ja piirata tema sõjalist võimekust. "Valitsus jätkab tööd selle nimel, et sanktsioonirežiim oleks võimalikult tõhus ning vähendaks veelgi agressori võimet rahastada ja pidada agressioonisõda Ukraina vastu."

Toimetaja: Valner Väino

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