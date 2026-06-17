FBI nurjas plaani rünnata Valge Maja ees peetud vabavõitlus üritust

Väidetavalt nägi plaan ette kasutada lõhkeainega varustatud droone Valge Maja põhjaküljel toimunud ürituse ründamiseks, eesmärgiga suunata Ultimate Fighting Championshipi (UFC) vaatama kogunenud inimesed väljapääsu poole, kus snaiprid kavatsesid põgenevate poliitikute ja teiste osalejate pihta tule avada. Üritus möödus siiski ilma vahejuhtumiteta.

Üritusel osales ka selle korraldamise algatanud president Donald Trump, kes samal päeval tähistas ka oma 80. sünnipäeval. Kohal olid ka mitmed kõrged vabariiklastest seadusandjad, suurannetajad ja administratsiooni ametnikud. Üritusega märgiti ka Ameerika Ühendriikide iseseisvuse 250. aastapäeva.

Kohtudokumentide järgi pooldasid süüdistatavad valitsusvastaseid vandenõuteooriaid ning neid ajendas osaliselt viha selle üle, kuidas ametivõimud on käsitlenud seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteini juhtumiga seotud uurimismaterjale.

Dokumentides märgitakse ka, et üks süüdistatavatest oli huvitatud nende seadusandjate sihikule võtmisest, kes olid saanud valimiskampaania annetusi Iisraeli-meelsetelt organisatsioonidelt.

"10. juunil said FBI ja meie õiguskaitsepartnerid teada võimalikust ohust Washingtonis toimuvale UFC America 250 üritusele, mis oli seotud isikutega väljaspool pealinnapiirkonda," ütles FBI direktor Kash Patel sotsiaalmeediaplatvormil X avaldatud avalduses.

Vähemalt kolmele viiest kinnipeetust on esitatud süüdistus mõrva toimepanemise vandenõus. Lisaks süüdistatakse neid muu hulgas vandenõus korraldada kuritegu Ameerika Ühendriikide vastu ning relvaseaduste rikkumises.

Süüdistatavad ei ole kohtus veel oma süüd tunnistanud ega eitanud ning nende kaitsjate kohta polnud esialgu teavet.

Meediakanali Fox News Digital andmetel võis rühmitusse kuuluda koguni 23 inimest.

Võimud avastasid väidetava plaani pärast seda, kui ühe kahtlusaluse, 19-aastase Tycen Properi ema pöördus Ohio kohaliku politsei poole. Ta teatas, et poeg oli ostnud mitmeid relvi ja suhelnud internetis murettekitavate inimestega. FBI vandetunnistuse kohaselt tunnistas Proper hiljem agentidele, et teadis UFC ürituse vastu kavandatavast koordineeritud rünnakust.

Trump ütles Prantsusmaal Evianis toimunud G7 tippkohtumisel, et ei olnud väidetavast rünnakuplaanist kuulnud.

Asepresident J. D. Vance märkis, et ametivõimud uurivad võrgustikke, mis võiksid sellist vägivalda toetada.

"23 inimest ei jõua massilise terrorirünnaku kavandamiseni Washingtonis ilma märkimisväärse rahastuse ja tõsise koordineerimiseta," ütles Vance intervjuus Fox Newsile. "See ei ole lihtsalt mõne inimese hullumeelne tegevus – see on koordineeritud ja ette kavandatud terrorirünnak," lisas ta.