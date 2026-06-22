HTM-i struktuuri muutmisega tõusis Tartu rahu keerukusestes rääkinud ametniku palk

Haridus- ja teadusministeeriumis (HTM) toimus struktuurimuudatus, millega tõsteti üheksa ametniku palka kuni viis protsenti. Sealhulgas tõusis palk ka keelepoliitika osakonna juhataja Andero Adamson, kes varem ütles, et Tartu rahu tõlgendamine võib mõjuda osale elanikkonnast keeruliselt

HTM-i personaliosakonna juhataja Henri Lempu märtsis ministeeriumis struktuurimuudatus, mille tulemusena on viimastel kuudel asunud ametisse omajagu uusi osakonnajuhatajaid

Endise 16 osakonna ja 22 valdkonna asemel on ministeeriumis nüüd 23 osakonda.

"Mõned endised juhid liikusid uude osakonnajuhi rolli, mõned vanemnõuniku rolli, mõned lahkusid. Osaliselt on ka täiesti uusi või oluliselt muutunud osakondasid ning nende juhipositsioonidele viidi läbi avalik konkurss," sõnas Lempu.

Personaliosakonna juhi sõnul oli muudatuse üheks eesmärgiks, et ministeeriumi koosseis ei kasvaks ning see ka läbi läks. Samas ei jäänud ka ametnike arv väiksemaks, vaid püsis samasugusena kui varem.

Palkasid on Lempu sõnutsi sel aastal tõstetud vaid üksikjuhtudel, näiteks kui palgatasemes oli tekkinud mahajäämine ja seniseid erinevusi ei olnud võimalik objektiivselt põhjendada ka osaliselt rakendunud palgadirektiivi arvestades.

Palkade läbipaistvuse direktiivi järgi, mis suures osas Eestis rakendamata jäeti, toob ainukese reaalselt rakendunud palka muutva elemendina juurde meeste ja naiste võrdse tasustamise sama sisuga töö puhul.

"Palgaerinevuse ilmnemisel, mida ei ole olnud võimalik põhjendada, oleme seda korrigeerinud. See puudutas kokku üheksat inimest nii juhi kui spetsialisti ametikohal ja palka on korrigeeritud kahe kuni viie protsendi ulatuses," sõnas Henri Lempu.

Muuseas tõusis palk ka ministeeriumi keelepoliitika osakonna juhataja Andero Adamsonil, kes sattus avalikkuse tähelepanu alla mais, kui vastast Eesti Muinsuskaitse Seltsi ettepanekule muuta Tartu rahu aastapäev riigipühaks.

Nimelt kirjutas ametnik vastuses, et pole ettepanekule küll vastu, aga selle tõlgendamine võib mõjuda osale elanikkonnale keeruliselt ja seetõttu tuleks tähtpäeva sisu ja tähendus seletada lahti kõiki ühiskonnagruppe kaasavalt.

Adamsoni põhipalk on 1. juunist olnud 4300 eurot kuus.