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Galerii: Rikka Ivvani lastelaagris õpivad üle poolesaja lapse pillimängu

Eesti
Rikka Ivvani lastelaagris õpivad üle poolesaja lapse pillimängu
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12 pilti
Eesti

Üle poolesaja lapse õpivad sellel nädalal pillimängu Setomaal Külla-tüvä külas Rikka Ivvani lastelaagris, mis tänavu toimub 24. korda.

Tavaliselt vaikses Setomaa Küllatüvä külas kostab sellel nädalal pillimängu hommikust õhtuni, sest 150 aasta vanuses Rikka Ivvani talu pea kõikides ruumides ja aias õpetatakse noori muusikahuvilisi erinevaid pille mängima.

"Eesmärk on ikka pilli harjutada ja saada uusi sõpru ning tuttavaid leida selliste laste ja noorte seas, kellele ka meeldib pilli mängida. Sa võid ju koolis või muusikakoolis käia ja seal harjutada terve õppeaasta, aga tegelikult on väga mõnus saada sellises vanas talus kokku ja teistega koos harjutada. Nii saab mõni sellise uue tõuke või idee mõnda teist pilli harjutada," lausus laagrikorraldaja Sigre Andreson.

Ainuke vaiksem koht oli teisipäeval talu vana sauna eesruumis, aga sealgi õppis oma esimest lugu karmoškal mängima väike tüdruk.

Traditsioonilises seto talus õpitakse kannelt, karmoškat, viiulit, kitarri ja ukulelet. Peale pillimängu on laagris muidki lõbusaid ettevõtmisi - tutvumis-ja taaskohtumisõhtu, sportlikud mängud, meisterdamine, õhtuti tants ja huvitavad külaliseesinejad.

"Karmoškat olen ma varem õppinud muusikakoolis ja siin laagris olen ma erinevaid pille proovinud, aga karmoška on ikka lemmik. Karmoška on selline lõbus pill ja seda saab väga hästi tantsule tausta mängimiseks kasutada, sellega saab seltskonnal tuju tõsta," sõnas laagris osaleja Loore.

"Minu jaoks on hästi oluline see tore seltskonna vaim siin, et kõik saavad koos pilli mängida ja pärast tunde jämmivad kõik erinevad pillid koos ja see on hästi tore ja mõnus," ütles laagris osaleja Herta.

Kui keeruline on muidu vaikses ja rahulikus kohas kuulata neli päeva järjest pillimängu?

"Ma arvan, et selle neli päeva elab üle, ei ole hullu - või viis päeva. Eks me pärast taastume sellest ja talu ka vaikselt taastub. Muru ei pea niitma vähemalt kuuaega, sest see on õuel nii ära sõtkutud või tallutud," sõnas Rikka Ivvani talu peremees Ain Raal.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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